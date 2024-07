Ceny paliwa, gazu i węgla dobiją Polaków! Rząd Tuska wdraża unijne przepisy

Polaków czeka dramatyczna drożyzna - klamka zapadła!

ETS2 uderzy bezpośrednio w gospodarstwa domowe, właścicieli pojazdów, małe ciepłownie, piekarnie, gastronomie i sklepy. Co przełoży się nie tylko na indywidualne rachunki, ale również na tempo wzrostu cen czyli inflację.

Jak wylicza "Rz", "paliwa będą droższe o 40-50 groszy na litrze, rachunki za gaz wyższe o jedną czwartą, a za węgiel nawet więcej. Tak może wyglądać rynek z początkiem 2027 r. Wtedy to a wystartować unijny system ETS2, wprowadzany dyrektywą 2023/959. Ma objąć rynek paliw do pojazdów i do ogrzewania domów. Pojawi się wtedy obowiązek nabywania uprawnień do emisji CO2 - takich, jakie dziś kupują fabryki czy elektrownie" - czytamy w dzienniku.

"Rzeczpospolita" wyjaśnia, że " objętymi regulacją będą podmioty prowadzące działalność w zakresie dopuszczenia do konsumpcji paliw silnikowych i paliw do spalania wykorzystywanych w ogrzewaniu i transporcie drogowym, i to one będą musiały kupować i rozliczać uprawnienia do emisji" - napisało, cytowane przez "Rz", biuro prasowe resortu.

Dodano, że potwierdziło tym samym wybór pierwszej z dwóch opcji z dyrektywy: zakupu uprawnień do emisji albo nałożenia podatku.

Jak to przełoży się na portfele Kowalskiego?

Business Insider powołując się na raport "o wpływie unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami na koszty życia Polaków" wylicza, że dla przeciętnej polskiej rodziny skumulowany dodatkowy koszt ETS2 w przypadku ogrzewania gazem w latach 2027-2030 wyniesie 6 338 zł, a w latach 2027-2035 aż 24 018 zł. W przypadku wykorzystania węgla będzie to odpowiednio 10 311 zł i 39 074 zł.

Z kolei rodzina o wysokim zużyciu energii w latach 2027-2030 w przypadku ogrzewania gazem poniesie skumulowane koszty w wysokości 12 100 zł, a w latach 2027-2035: 45 851 zł. Jeżeli wykorzystuje węgiel, będzie to odpowiednio 20 403 zł i 77 318 zł.

Na stronie ets2koszty.pl eksperci udostępnili kalkulator pozwalający każdemu samodzielne obliczyć koszty, jakie będzie musiał ponosić w związku z dyrektywą budynkową.

Tymczasem jak pisze w komentarzu Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla, "tysiące gospodarstw domowych w Polsce zachęcone rządowymi kampaniami w środkach masowego przekazu oraz kampaniami informacyjnymi prowadzonymi przez gminy, skorzystało z tych dotacji wymieniając stare i nieefektywne „kopciuchy” na nowoczesne, automatyczne kotły węglowe, które miały o ponad 90% niższe emisje pyłów i innych szkodliwych produktów spalania", jak dodaje Izba Gospodarcza,

-Kompleksowa wymiana źródła ciepła, nawet przy wsparciu z Programu Czyste Powietrze była dla większości z tych gospodarstw gigantycznym wyzwaniem finansowym i często największą inwestycją od wielu lat, tym czasem już kilka lat później, dokładnie te same gospodarstwa, które zachęcono do wymiany źródła ciepła na nowoczesny kocioł węglowy, zostaną objęte gigantycznymi opłatami emisyjnymi za posiadanie tego właśnie nowoczesnego kotła. Aż ciśnie się na usta pytanie – „Dokąd zmierza to szaleństwo i czy ma ono w ogóle jakieś granice?”- czytamy w komentarzu.