Najlepsze lokaty i konta oszczędnościowe w lipcu 2025 - przegląd ofert banków

Lipiec 2025 roku przynosi zróżnicowaną ofertę lokat i kont oszczędnościowych. Mimo obniżek oprocentowania, niektóre banki wciąż oferują atrakcyjne warunki. BNP Paribas wyróżnia się Kontem Pełne Marzeń z oprocentowaniem 8% do 30 września 2025 roku. Warunkiem jest wpływ na konto osobiste oraz wykonanie minimum czterech transakcji kartą debetową, a minimalna kwota depozytu to 10 000 zł.

BOŚ Bank proponuje Konto Oszczędnościowe Cyfrowy Zysk z oprocentowaniem 7,2%, ale oferta jest dostępna tylko dla nowych klientów do 26 czerwca. Lokaty na nowe środki oferują 4,9% na 3 miesiące i 4,6% na 6 miesięcy, natomiast Lokata Standardowa daje 4,25% na 3 miesiące – każda z nich wymaga korzystania z bankowości BOŚBank24. Lokata w euro jest dostępna wyłącznie w placówkach, z oprocentowaniem 1,5% i koniecznością posiadania nowych środków.

W Nest Banku znajdziemy Lokatę Witaj z oprocentowaniem 7,6% na 6 miesięcy i 5,25% na 3 miesiące. W obu przypadkach wymagane jest wyrażenie zgód marketingowych, a przy wyższej stawce także zapewnienie wpływu wynagrodzenia minimum 2000 zł miesięcznie. Konto oszczędnościowe daje 7,1% przez 90 dni, pod warunkiem aktywnego korzystania z konta. Po tym czasie oprocentowanie spada do 2,5%.

Velo Bank kusi klientów Lokatą dla aktywnych z oprocentowaniem 7% na 6 miesięcy. Konieczne jest posiadanie konta osobistego, wpływy min. 2000 zł miesięcznie i zgody marketingowe. Ponadto, znajdziemy również Lokatę na nowe środki, która zapewnia 4,5% na 2 miesiące i także wymaga zgód marketingowych.

Millennium Bank ma w ofercie Konto Oszczędnościowe Profit z oprocentowaniem 5,5% przez 90 dni, przy założeniu konta Millennium 360 do 4 lipca. Lokata na nowe środki oferuje 4,2% na 6 miesięcy i musi być założona online. Lokata mobilna daje 4% na 3 miesiące i obowiązuje limit 25 000 zł.

Z kolei Santander Consumer Bank ma w sprzedaży Lokaty online na nowe środki z oprocentowaniem 4,5% na 3 miesiące oraz 4,2% na 4 i 6 miesięcy – obie przeznaczone wyłącznie na nowe środki i do 400 000 zł. Lokata mobilna zapewnia 4,6% na 4 miesiące, a rachunek oszczędnościowy – 4,2% w promocji trwającej od 27 czerwca do 25 września 2025 r.

ING Bank Śląski ma Otwarte Konto Oszczędnościowe z oprocentowaniem 5,5% na 3 miesiące, przeznaczone dla nowych klientów. Lokata z funduszem na start oferuje 6,5% na 3 miesiące, z wymogiem ulokowania 70% środków w produkt inwestycyjny. Lokata terminowa PLUS daje 4% na 6 lub 12 miesięcy i dostępna jest wyłącznie dla posiadaczy konta oszczędnościowego.

PKO Bank Polski proponuje Konto Oszczędnościowe Plus z oprocentowaniem 5% na 90 dni, dla kwot do 250 000 zł. Promocja obowiązuje do końca lipca. Lokata mobilna daje 4% na 3 miesiące i wymaga posiadania aplikacji IKO.

Spadek oprocentowania lokat w czerwcu - przyczyny i wpływ na rynek

Jak wynika z danych HREIT, w maju średnie oprocentowanie promocyjnych lokat i kont oszczędnościowych wyniosło około 5,5 proc. Jeszcze w marcu i kwietniu było to 5,6 proc. Z kolei dane banku centralnego pokazują, że średnie oprocentowanie depozytów bieżących w marcu br. wyniosło 0,7 proc., a terminowych – 3,8 proc.

Obniżki oprocentowania lokat w czerwcu to efekt majowego cięcia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Decyzja ta wpłynęła na rentowność produktów oszczędnościowych oferowanych przez banki. Mimo to, jak podaje Strefa Inwestorów, wiele osób wciąż decydowało się na bankowe produkty oszczędnościowe. Na koniec marca suma środków zgromadzonych na depozytach bankowych wyniosła 1,94 bln zł, co oznaczało wzrost o 8,3 proc. r/r. Warto podkreślić, że tylko 33 proc. tej kwoty stanowiły środki ulokowane w produktach terminowych.

Nawet porównując oferty miesiąc do miesiąca, widać, że banki obniżają oprocentowanie lub zaostrzają wymagania, które pozwalają na skorzystanie z lepszego oprocentowania. Analitycy ze Strefy Inwestorów podkreślają, że taka sytuacja wymaga od inwestorów większej uwagi przy wyborze produktu oszczędnościowego.

Warunki uzyskania promocyjnego oprocentowania - na co zwrócić uwagę?

Chcąc skorzystać z najwyższego oprocentowania lokat w lipcu 2025, należy dokładnie przeanalizować warunki poszczególnych ofert. Banki często oferują promocyjne stawki dla nowych klientów lub dla osób, które aktywnie korzystają z ich produktów.

Przykładowo, BNP Paribas wymaga wpływu na konto osobiste i wykonania transakcji kartą, aby zyskać 8% na Koncie Pełne Marzeń. BOŚ Bank z kolei oferuje 7,2% na Koncie Oszczędnościowym Cyfrowy Zysk tylko nowym klientom. Nest Bank uzależnia oprocentowanie 7,6% na Lokacie Witaj od wyrażenia zgód marketingowych i zapewnienia wpływu wynagrodzenia. Velo Bank również wymaga posiadania konta osobistego, wpływów i zgód marketingowych, aby skorzystać z Lokaty dla aktywnych z oprocentowaniem 7%.

Warto zwrócić uwagę na minimalne i maksymalne kwoty depozytów, okres obowiązywania promocji oraz ewentualne opłaty za prowadzenie konta. Należy również pamiętać o opodatkowaniu zysków z lokat – odsetki są pomniejszane o podatek Belki. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że inflacja w czerwcu wyniosła 4,1 proc. Eksperci ze Strefy Inwestorów radzą, aby szukać ofert z oprocentowaniem powyżej tego poziomu, jednak trzeba liczyć się z licznymi warunkami do spełnienia.