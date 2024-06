i Autor: Gettyimages Na rachunku znajdziesz opłatę za zużyty gaz, koszty dystrybucji oraz opłatę abonamentową

Eko polityka

Koszmar! Przez ETS 2 rachunki Polaków skoczą o kilkadziesiat tysięcy złotych

To dla wielu Polaków będzie szok!. Jak wylicza Business Insider, przeciętna polska rodzina, która ogrzewa dom gazem, będzie musiała wyłożyć łącznie w latach 2027-2030 r. dodatkowe 6,3 tys. zł, a w latach 2027-2035 już ponad 24 tys. zł. W przypadku wykorzystania węgla dodatkowe wydatki wzrosną odpowiednio do 10,3 tys. zł i około 39 tys. zł. To skutek wejścia unijnej dyrektywy nakładające opłaty za emisje CO2 w transporcie i budownictwie tzw. ETS2.