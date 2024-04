O ile zdrożeją rachunki za prąd od lipca 2024? Po raz pierwszy ujawniono kwoty

Skarbówka szykuje się na przedsiębiorców. Oni zostali wytypowani do kontroli

Rachunki za prąd wzrosną. Wszystko zależy od bonu energetycznego

"Obecnie obowiązująca cena maksymalna netto to 412 zł, oznacza to zatem wzrost cen o ok. 21 proc. za samą energię" - podają. "Zakładając, że udział tego składnika w całkowitym rachunku wynosi 50-60 proc., wówczas można liczyć (przy założeniu braku zmian innych kosztów), iż całkowity rachunek wzrośnie o 11-13 proc." - piszą analitycy mBanku.

Również analitycy ING Banku wyliczyli, że "wzrost ceny energii podbije rachunki za prąd o ok. 13 proc. (przy założeniu braku zmian opłat dystrybucyjnych)". Jak dodają, ostateczna skala wpływu zmian cen energii dla gospodarstw domowych na inflację będzie również uzależniona od wysokości i konstrukcji tzw. "bonu energetycznego" oraz decyzji w sprawie wysokości opłat dystrybucyjnych"

Jak zaznaczają bankierzy są to wstępne szacunki, "nieuwzględniające zastosowania bonu energetycznego oraz możliwego wzrostu opłat dystrybucyjnych". To co obecnie wiemy, ze bon będzie przyznawany wg. kryteriów dochodowych. I tak, w gospodarstwie jednoosobowym dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Proponowane regulacje cen prądu niezgodne z prawem UE

Tymczasem jak informuje Paulina Grądzik ekspertka Konfederacji Lewiatan "zapowiedź wprowadzenia takiego mechanizmu po 30 czerwca 2024 r. jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej, które zostało zaimplementowane do naszego porządku prawnego".

Grądzik z Lewiatana dowodzi, że występuje tu możliwość "nierównego traktowania konsumentów, którzy od sierpnia będą mieli możliwość zawarcia umowy z "ceną dynamiczną", co oznaczałoby, że na rynku funkcjonować będą podmioty ponoszące w całości ryzyko wynikające ze zmiany cen prądu oraz podmioty objęte ochroną w postaci cen maksymalnych".

Jej zdaniem nie istnieje jakakolwiek podstawa do ingerencji prawnej w sprawie cen energii, a takie działania mogą skutkować nie tylko karami finansowymi nałożonymi na Polskę przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ale również nakazem wypłaty odszkodowań za szkody jakie ponieśli sprzedawcy energii.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.