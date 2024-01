i Autor: Archiwum Płacisz wysokie rachunki za ogrzewanie gazem? To trzymaj się mocno, bo będzie naprawdę gorzej

Uwaga!

Opłata ETS2 zrujnuje Polaków. Czeka nas kosmiczna podwyżka za ciepło!

ETS to system handlu uprawnieniami do emisji CO2. Do tej pory obejmował on przemysł energochłonny generujący duże ilości gazów cieplarnianych, które powodują zmiany w klimacie. Tymczasem w planach jest wprowadzenie ETS2, która będzie obejmował budynki mieszkalne. Nowy podatek wpłynie na ceny ciepła w polskich domach i na końcowe rachunki dla odbiorcy indywidualnego. Od podwyżki nie uciekniemy. Od kiedy wyższe rachunki?