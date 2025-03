Ceny wody w Polsce w 2025 roku: Regionalne różnice i rekordziści

Rosnące koszty życia dotykają każdego aspektu naszego codziennego funkcjonowania, a rachunki za wodę i ścieki stają się coraz poważniejszym obciążeniem dla budżetów domowych. Mimo zapewnień o stabilizacji cen, realia w poszczególnych miastach Polski, gdzie samorządy ustalają taryfy, pokazują zróżnicowany obraz. Sprawdzamy, ile kosztuje metr sześcienny wody w Polsce w 2025 roku, analizując dane z podziałem na województwa i miasta.

Analiza przeprowadzona i zaprezentowana przez portal zaradnyfinansowo.pl opiera się na danych zebranych z różnych źródeł, w tym z oficjalnych publikacji Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, ręcznie sprawdzonych informacji z największych miast oraz zgłoszeń od czytelników. W zestawieniu uwzględniono ceny brutto wody i ścieków, ponieważ w większości przypadków są one rozliczane łącznie.

Gdzie jest najtańsza woda

Z analizy wynika, że najniższe ceny wody i ścieków w Polsce w 2025 roku oferuje województwo podlaskie, natomiast najwyższe – województwa śląskie i dolnośląskie. Rekordowo wysokie ceny notuje się w Mysłowicach, gdzie koszt 1m3 wody jest dwukrotnie wyższy niż w wielu innych regionach kraju. Z kolei Biała Podlaska wyróżnia się najniższymi cenami.

Oto zestawienie cen w najdroższych miejscach i najtańszych. Okazało się, że najdrożej jest w województwie śląskim, gdzie średnia cena za metr sześcienny wody i ścieków dla całego województwa wynosi 15,42 zł. Najwyższa cena jest w Mysłowicach (22,46 zł), zaś najniższą cenę wskazano w Bielsku-Białej (9,14 zł). W stolicy regionu, w Katowicach to stawka 14,11 zł. Drugie miejsce pod względem drożyzny należy do województwa dolnośląskiego, gdzie średnia cena to 12,07 zł. Najwięcej muszą płacić mieszkańcy Wałbrzycha (17,69 zł), a najmniej Świdnicy (8,57 zł). W stolicy regionu - we Wrocławiu - trzeba liczyć się z kosztem 10,79 zł.

Na drugim biegunie drożyzny znalazło się Podlasie ze średnią ceną 8,59 zł. Najdrożej w tym regionie jest w Suwałkach (8,94 zł), natomiast najtaniej w Białymstoku (8,20 zł).

Oszczędzanie wody: Konieczność czy wybór?

Biorąc pod uwagę relatywnie wysokie ceny wody w Polsce, warto zastanowić się nad sposobami jej oszczędzania. Sprawdzenie, ile wody zużywamy na codzienne czynności, może być pierwszym krokiem do zmniejszenia rachunków.

