Która woda źródlana jest wodą mineralną? Mamy listę

Co bierze pod uwagę GIS?

Woda butelkowana musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia dotyczącym wód mineralnych, źródlanych i stołowych oraz ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Chodzi o czystość mikrobiologiczną, zawartość toksycznych metali czy substancji potencjalnie niekorzystnych oraz składników mineralnych. Woda źródlana nie zawiera w znacznej ilości składników, które przez wiele osób muszą być ograniczane w diecie, jak azotany, azotyny, chlorki, jodki czy sód, jest też wolna od większości zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych i bezpieczna mikrobiologicznie i te wymagania różnią ją znacznie w porównaniu do kranówki.

Oto niektóre wody zakwalifikowane przez GIS jako te naturalne źródlane:

Augustowianka - Augustów

Aviamore - Polanica-Zdrój

Beskid zdrój - Stępina

Buskowianka zdrój - Busko-Zdrój

Bystra - Długie k. Lublina

Cechini muszyna - Muszyna

Cisowianka - Drzewce k. Nałęczowa

Kinga pienińska - Krościenko

Koracjusz beskidzki - Sucha Beskidzka

Kropla beskidu - Tylicz

Jurajska - Postęp k. Myszkowa

Jura-skałka - Skałka

Krynica minerale - Krynica-Zdrój

Kryniczanka - Krynica-Zdrój

Kryniczanka active - Krynica-Zdrój

Krystalia muszyna - Muszyna

Muszynianka - Andrzejówka, Milik, Muszyna

Muszynianka zdrój - Powroźnik, gm. Muszyna, Krynica-Zdrój

Muszyński zdrój - Muszyna

Muszyńskie zdroje - Muszyna

Nałęczowianka - Kolonia Bochotnica k. Nałęczowa

Ostromecko - Ostromecko, m. Dąbrowa Chełmińska

Piwniczanka - Piwniczna-Zdrój.

Woda mineralna to woda wydobywana z podziemi, cechująca się czystością mikrobiologiczną i chemiczną oraz stabilną obecnością określonych składników mineralnych. Zgodnie z przepisami woda mineralna może też zostać uznana za lecznicą, jeżeli zawiera minimum 1000 mg/l składników mineralnych. Dzieli się też na niskozmineralizowane (do 500 mg składników mineralnych na litr), średniozmineralizowane (od 500 do 1500 mg/l) i wysokozmineralizowane (powyżej 1500 mg/l). Ważny jest jej również skład chemiczny stąd podział na: wody krzemowe, jodkowe, glauberskie, chlorkowe, borowe, manganowe, siarczanowe i siarczkowe.

Firmy, które butelkują wodę źródlaną, muszą robić to w takich warunkach, by zabezpieczyć jej naturalne właściwości i zagwarantować pełne bezpieczeństwo. Dlatego woda kontrolowana jest na całym etapie procesu jej wydobywania – poczynając od źródła wody, przez butelkowanie, magazynowanie i transport, aż do momentu kiedy trafia do konsumpcji.

