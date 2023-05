Chemia domowa za darmo w Biedronce. Jak ją zdobyć?

Nowe przywileje dla rodziców. Co ci się należy, gdy masz dziecko do 8 lat?

Biedronka rozdaje środki czystości

Kolejny majowy weekend rozpoczęty. Przy okazji zakupów warto skorzystać z promocji w Biedronce. Do soboty 6 maja w sklepach sieci kupimy nie tylko w niskich cenach produkty spożywcze, ale też chemie domową. Promocją 2+1 gratis objęte są wszystkie produkty Cif i Domestos. Jak je zdobyć? Przy zakupie 3 dowolnych produktów w ramach jednej transakcji w kasie otrzymamy rabat wartości najtańszego produktu. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów. Do wybory mamy mleczka i proszki do czyszczenia łazienki i kuchni, żele do mycia i dezynfekcji toalet czy zawieszki do WC.

Do soboty 6.05 obowiązuje też promocja 2+1 gratis na wszystkie kosmetyki do opalania. Produkty możemy dowolnie mieszać, a lista dostępnych artykułów obejmuje kilkadziesiąt pozycji tak znanych marek jak Nivea Sun, Kolastyna czy Lirene. W promocji możemy kupić emulsje ochronne, mleczka z filtrem ochronnym czy przyśpieszacze opalania.

