Ranking "Forbesa"

To już szósta edycja rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce realizowanego przez „Forbes Women” i Instytut Monitorowania Mediów. W czołówce rankingu znalazły się najbardziej rozpoznawane twarze i nazwiska. Na liście 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych znalazły się te panie, które mają dziś najsilniejsze marki osobiste, mają wpływ na debatę publiczną, są cytowane przez media i królują w internecie. Wśród nich są liderki sportu, biznesu, show-biznesu, mediów i kultury. Oto pierwsza dziesiątka tego prestiżowego zestawienia.

Numer jeden na liście 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych magazynu „Forbes” to Iga Świątek. Jak podaje magazyn, Iga świątek to wybitna polska tenisistka budowała swoją markę jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych sportsmenek na świecie, a poza kortem angażowała się w działania charytatywne, wspierając różne organizacje i inicjatywy, co dodatkowo wzmacniało jej wizerunek osoby zaangażowanej i odpowiedzialnej społecznie. Jak pokazują analizy przygotowane na zlecenie „Forbes Women” przez Instytut Monitorowania Mediów, w ostatnich 12 miesiącach medialna wartość Igi Świątek wzrosła z 1,72 mld zł do ponad 2,1 mld zł.

Drugie miejsce na podium rankingu zajęła Anna Lewandowska (288,5 mln zł). Sportsmenka, biznesmenka i małżonka wybitnego piłkarza, stara się wykorzystywać swoją rozpoznawalność do promowania zdrowego stylu życia oraz do angażowania się w działania charytatywne i edukacyjne. „Wierzę, że konsekwencja i autentyczność to klucz do budowania trwałej i wiarygodnej marki” – powiedziała, cytowana przez „Forbes”.

I trzecie miejsce na podium należy do tenisistki Magdy Linette (284,6 mln zł), która to już trzeci raz z rzędu znalazła się na podium tego prestiżowego zestawienia.

Wybitne kobiety poza czołówką

A kto został wyróżniony, ale jednak znalazł się poza ścisłą trójką? Czwartą lokatę zajęła kolejna już w zestawieniu tenisistka Magdalena Fręch (263,8 mln zł). Piąte miejsce należy do lekkoatletki Natalii Kaczmarek (262,4 mln zł), szóste do wspinaczki sportowej Aleksandry Mirosław (256,2 mln zł), zaś siódme do pięściarki Julii Szeremety (255,9 mln zł).

Tuż za wybitnymi sportsmenkami mamy artystki. Na lokacie ósmej znalazła się Julia Wieniawa-Narkiewicz (248,6 mln zł), a dziewiątej Katarzyna Cichopek (247,8 mln zł). Wielką dziesiątkę zestawienia 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce realizowanego przez „Forbes Women” i Instytut Monitorowania Mediów. Zamyka Magda Gessler (238 mln zł).