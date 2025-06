Pensje w Polsce. Dane GUS

Jak podaje GUS, pensje w Polsce wyraźnie z roku na rok rosną. GUS podał właśnie dane dotyczące średniej krajowej płacy w 2024 roku. Według danych wstępnych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2024 r. wyniosło 8181,72 zł. W porównaniu z 2023 r. wzrosło nominalnie o 13,6%. Jest to wzrost większy niż notowany w 2023 r. w porównaniu z 2022 r. – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło wówczas nominalnie o 13,1%.

GUS zaznacza, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według sekcji PKD pozostało nadal zróżnicowane. W 2024 r. wahało się od 5516,44 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 13459,50 zł w sekcji Informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 32,6% mniej i o 64,5% więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

We wszystkich sekcjach PKD zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w stosunku do 2023 r. Wzrost ten wyniósł od 2,3% w sekcji Górnictwo i wydobywanie i Pozostała działalność usługowa do 24,2% w sekcji Edukacja.

Warto podkreślić, że GUS podaje także miesięczne i kwartalne dane. I jak wyglądają dane dotyczące bieżącego roku? Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2025 r. wyniosło 8962,28 zł. A przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2025 r. wyniosło 9045,11 zł. Oznacza to wzrost o 9,3% w porównaniu z kwietniem 2024 roku. Zatem wszystko wskazuje na to, że dane za 2025 rok będą jeszcze bardziej optymistyczne niż w 2024.

Informacje o wynagrodzeniu

GUS systematycznie publikuje dane dotyczące wynagrodzeń i inflacji. Służą one nie tylko celom informacyjnym. Warto podkreślić, że dane dotyczące wynagrodzenia i inflacji służą do wyliczenia wskaźnika waloryzacji. To od tych właśnie parametrów zależy wysokość podwyżek świadczeń dla seniorów.