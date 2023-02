Co warto wiedzieć o tym stanowisku?

Wymagania na stanowisku testera gier

Chociaż zawód testera gier jest ściśle związany z branżą IT, to aby go wykonywać nie trzeba mieć wykształcenia informatycznego. Oczywiście ukończenie studiów informatycznych będzie dodatkowym atutem podczas rekrutacji, ale w wielu przypadkach nie jest ono obowiązkowe. Odwiedź portal z ogłoszeniami z sektora nowoczesnych technologii i przekonaj się, jakie wymagania mają pracodawcy z Gdańska oraz z wielu innych miast. Na zdobycie wymarzonej posady mogą liczyć nawet osoby z wykształceniem średnim. W rzeczywistości wymogiem niezbędnym jest posiadanie konkretnych umiejętności. Pracodawcy zazwyczaj wymagają dobrej znajomości języka angielskiego (co najmniej w stopniu B2). Kandydaci powinni także znać obsługę Excela oraz pakietu MS Office. Podczas spotkania rekrutacyjnego kandydat na stanowisko testera gier może otrzymać do rozwiązania zadanie logiczne lub będzie musiał sprawdzić konkretny fragment gry pod kątem błędów. W ten sposób pracodawcy chcą zweryfikować wiedzę i umiejętności kandydata.

Czym zajmują się testerzy gier?

Tester gier jest odpowiedzialny za sprawdzanie gier pod kątem występujących błędów. Niejednokrotnie musi kilka razy przechodzić przez poszczególne etapy danej gry, aby wychwycić wszystkie nieprawidłowości. Osoba na tym stanowisku sprawdza zarówno błędy w samym oprogramowaniu, jak i błędy logiczne. W przypadku zawieszania się gry, musi znaleźć źródło problemu. Tester zwraca uwagę także na przenikanie się tekstur i inne problemy graficzne. Osoba na tym stanowisku może zajmować się także warstwą treściową, sprawdzając w danej grze poprawność językową. Samo testowanie to bardzo żmudna praca, szczególnie że wiąże się z koniecznością ukończenia gry na wszystkie możliwe sposoby. Tester wynikami swojej pracy dzieli się z programistą, który na tej podstawie wdraża odpowiednie poprawki. Szczegółowe informacje na temat zakresu obowiązków znajdziesz w aktualnych ofertach zatrudnienia. Interesuje Cię praca w Katowicach, a może szukasz posady w innym mieście? Zapoznaj się z najnowszymi ogłoszeniami na stanowisko testera gier i sprawdź, co dokładnie może wchodzić w zakres obowiązków.

Kto sprawdzi się w zawodzie testera gier?

Czy wiesz, czym powinien wyróżniać się dobry tester gier? Osoba na tym stanowisku powinna być przede wszystkim spostrzegawcza. Istotną cechą w tym zawodzie jest także dociekliwość, która pomaga w prawidłowym zlokalizowaniu źródła błędu. Nierzadko pracodawcy sami określają, jakie cechy szczególnie cenią u kandydatów. Warto bezpośrednio porozmawiać z nimi podczas targów pracy. Świetną okazją do tego będzie JOBICON - sprawdź, kiedy odbędzie się w Twoim mieście. W profesji testera dobrze sprawdzą się osoby niezwykle dociekliwe i dokładne. Dzięki temu uda im się sprawdzić nawet niezwykle nieprawdopodobne scenariusze gry. Analityczny umysł będzie także sporą zaletą.

W tym zawodzie ważna jest także odporność na stres. Tester gier często pracuje pod presją czasu, szczególnie gdy planowana premiera gry zbliża się wielkimi krokami. Ponadto przydatną cechą jest komunikatywność, ponieważ tester gier zazwyczaj bezpośrednio współpracuje z programistami oraz innymi członkami zespołu developerskiego. W zawodzie za znamienną kwestię należy też uznać elastyczne podejście do pracy - tester często pracuje zdalnie, w nienormowanym trybie.

Na koniec warto wspomnieć o kwestii bezpieczeństwa - tester gier nie może zdradzać osobom nieuprawnionym szczegółów swojej pracy, w tym tytułu danej produkcji czy informacji na temat fabuły gry. W obawie przed nieuczciwymi pracownikami w wielu firmach testerzy nie mogą mieć ze sobą żadnych nośników pamięci, w tym urządzeń mobilnych.

Chcesz się przebranżowić i znaleźć atrakcyjną pracę w branży informatycznej? Na bieżąco śledź ogłoszenia i blog z branży IT, by wiedzieć, w jakim kierunku warto się szkolić i które zawody są najbardziej przyszłościowe.