Co zrobić po zgubieniu karty “Moja Biedronka”? To trzeba wiedzieć

Aby wyrobić dokument możesz zwrócić się do personelu w każdym sklepie sieci. Wyrobienie karty jest bezpłatne. Otrzymujemy trzy karty Moja Biedronka: główna karta oraz dwie pomniejsze. Większa z nich jest w standardowej wielkości karty debetowej, mniejsze karty mają w rogach dziurki do noszenia przy kluczach czy breloku.

Zanim skorzystasz z karty Moja Biedronka, musisz ją aktywować: online, telefonicznie lub w aplikacji Biedronka. Aktywacja w aplikacji Biedronka odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w aplikacji, dostępnej do pobrania z Google Play (Android) lub App Store (iOS). Dzięki aplikacji Biedronka z programu lojalnościowego skorzystać możemy bez plastikowych kart.

Co musisz zrobić w przypadku zgubienia karty Moja Biedronka?

W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty Moja Biedronka nie tracimy możliwości korzystania z promocji czy rabatów, przy kasie wystarczy podać numer telefonu. Może się jednak zdarzyć, że osoba, która znajdzie naszą plastikową kartę skorzysta z przypisanych nam zniżek. Co wtedy zrobić?

W odpowiedzi na pytanie portalu Interia Biznes, biuro prasowe Biedronki podało, że w przypadku utraty lub znalezienia karty Moja Biedronka należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta (email: bok@biedronka.eu oraz tel. 800 080 010 lub 22 205 33 00) lub zwrócić ją osobie z kierownictwa najbliższego sklepu sieci Biedronka. W ten sposób zminimalizujemy ryzyko nieuprawnionego korzystania z rabatów przysługujących użytkownikom programu Moja Biedronka

Nowa kartka Moja Biedronka

Biedronka nie wydaje duplikatów dla zgubionych kart Moja Biedronka. Na wskazane dane można ją wyrobić tylko raz. Jeśli zgubimy swoją kartę jedyne, co możemy zrobić to wyrobić zupełnie nową. Wystarczy wtedy podać inny adres e-mail, niż przy zakładaniu poprzedniej karty, wszystkie pozostałe dane mogą być takie same jak wcześniej.

