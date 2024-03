Biedronki czynne dłużej w Niedzielę Palmową! Do której zrobisz zakupy?

Biedronka wydłuża godziny pracy sklepów

Biedronka rozpoczyna przygotowania do świąt Wielkanocnych, wydłużając w najbliższą niedzielę handlową (24.03) godziny otwarcia ponad 3200 swoich sklepów do godz. 22.00. W tym dniu na klientów będą czekać również specjalne rabatogodziny, dzięki którym zakupy od 20.00 do 22.00 będą jeszcze korzystniejsze. Dodatkowo tylko w sobotę (23.03) przy jednorazowych zakupach za min. 249 zł będzie można otrzymać voucher o wartości 20 zł. Voucher będzie można wykorzystać na kolejne jednorazowe zakupy o wartości min. 99 zł w dniach 24.03 - 25.03.2024.

Szczegóły dotyczące godzin funkcjonowania sklepu można znaleźć na drzwiach wejściowych oraz na stronie: biedronka.pl/sklepy.

Mega promocje na Wielkanoc

W związku ze zbliżającymi się Świętami, w ramach „Biedronkowych oszczędności na Wielkanoc” w ofercie sieci znajduje się wiele produktów niezbędnych do przygotowania potraw, które tradycyjnie zagoszczą na świątecznym stole. Do niedzieli (24.03) klienci kupią 50 proc. taniej Twaróg sernikowy naturalny Delikate, 1 kg w cenie 4,99 zł, olej rzepakowy Kujawski, 1 l, w cenie 5,65 zł, a wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja kurka będzie można nabyć z kartą Moja Biedronka lub aplikacją w promocji 2+1 gratis. W promocji 2+1 gratis dostępne też są wszystkie bakalie Bakallino, które można mieszać dowolnie.Do niedzieli trwa promocja na wszystkie majonezy Madero – 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, a tylko w niedzielę (24.03) Majonez Dekoracyjny Winiary 500 ml będzie można kupić za 6,99 zł przy zakupie 2 słoików z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.

Biedronka – palmy wielkanocne za 3 zł!

Do obchodów Niedzieli Palmowej klienci Biedronki mogą przygotować się, korzystając z bogatego wyboru palm wielkanocnych, których cena zaczyna się już od 2,99 zł. Ci, którzy na Wielką Sobotę przygotowują tradycyjną święconkę, w ofercie sieci znajdą duży wybór wiklinowych koszyczków w cenie 19,99 zł. Biedronka oferuje też ozdoby świąteczne i dekoracje od 3,99 zł.

