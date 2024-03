Tak stracisz zniżki z karty Moja Biedronka. Oszuści kradną promocje

Korzyści z karty Moja Biedronka

Kartę Moja Biedronka posiada już miliony klientów popularnego dyskontu. Dzięki karcie korzystamy z wielu promocji i obniżek cen. Dodatkowo elektroniczna wersja karty umożliwia skorzystanie z funkcji “Shakeomat”, która polega na codziennym wylosowaniu spersonalizowanych zniżek na różne produkty. Sposobów na użycie karty "Moja Biedronka" jest kilka – przypomina serwis wp.pl. Jeden z nich to zeskanowanie plastikowej (mniejszej lub większej) karty. Drugi - zeskanowanie kodu z aplikacji Biedronka, którą można pobrać na telefon. Trzeci to podanie numeru telefonu komórkowego kasjerowi.

Kradzież rabatów z karty Moja Biedronka

Z jednej karty "Moja Biedronka", przypisanej do konkretnego numeru telefonu może korzystać kilka osób. Zdarza się, że często dzielą się nią członkowie rodziny czy znajomi. Ale wtedy podbierają sobie rabaty. Ten sposób wykorzystują oszuści. Jeśli podajemy kasjerowi numer telefonu, to osoba stojąca obok może go zapamiętać i skorzystać później z obniżek przypisanych naszej karcie. Dlatego warto numer telefonu podawać na tyle dyskretnie, tak aby nikt nie mógł zapamiętać.

Nowa metoda oszustów na kartę Moja Biedronka

Okazuje się, że oszuści są jeszcze bardzie pomysłowi – pisze wp.pl. Mogą podać wymyślony numer telefonu, licząc, że znajduje się w bazie klientów Biedronki. Jak uda im się trafić - to wtedy skradną nam nasze promocje przypisane do karty Moja Biedronka.

Jak się zabezpieczyć przed utratą zniżek z karty Moja Biedronka?

Żeby ustrzec się przed utratą korzystnych ofert, lepiej skanować kartę plastikową lub kod kreskowy z aplikacji Biedronka. Podawanie numeru telefonu na głos nie jest dobrym pomysłem. Jest jeszcze jeden sposób zabezpieczenia karty. Każdy klient ma w aplikacji Biedronka możliwość wyłączenia autoryzacji dostępu do karty Moja Biedronka numerem telefonu.

