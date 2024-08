CPK kupuje grunty pod lotnisko. Właściciele zgłaszają się sami

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

CPK przejmuje grunty pod budowę lotniska

Do programu dobrowolnych nabyć (PDN) zgłoszonych jest już prawie 4000 hektarów. Łącznie wpłynęło niemal 900 zgłoszeń, w tym prawie 500 na terenie objętym decyzją lokalizacyjną. To przełożyło się na nabycie szeregu nieruchomości oraz pozyskanie zgłoszeń do PDN w sumie dla około 80 proc. terenu przyszłego lotniska - powiadomiła w komunikacie spółka Centralny Port Lotniczy.

Jak pisze nest.gazeta.pl - w lipcu przedstawiciele CPK ponownie zwrócili się do osób, które od początku wdrożenia PDN jeszcze do niego nie przystąpiły. Chodziło o 50 adresów. W wyniku rozmów zgłosiło się 31 osób. Właściciele nieruchomości mogli skorzystać z benefitów niedostępnych w przypadku tradycyjnej procedury administracyjnej

Program dobrowolnych nabyć - na czy polega?

Przystępujący do programu dobrowolnych nabyć zyskują gwarancję sprzedaży swojej nieruchomości z uwzględnieniem bonusów na poziomie 140 proc. wartości budynku i 120 proc. wartości gruntu. Inną możliwością jest wycena uwzględniająca wartość odtworzeniową nieruchomości bez stopnia zużycia, gdzie spółka płaci np. za 100-metrowy dom z lat 60. jak za nowy o takiej samej wielkości.

Kiedy ruszy budowa CKP?

Premier Donald Tusk wraz z ministrami przedstawił w czerwcu koncepcję budowy lotniska w Baranowie, a także linii kolejowych w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przedstawiony harmonogram budowy CPK przewiduje, że zakończenie budowy tunelu i podziemnej stacji kolejowej planowane jest na 2029 r., zaś zakończenie budowy lotniska na rok – 2031. – Polska stanie się jednym wielkim megalopolis – mówił Donald Tusk, przedstawiając zmodyfikowany projekt CPK, zapoczątkowany jeszcze za czasów poprzednich rządów PiS. Według nowym planów rząd rezygnuje z koncepcji budowy linii kolejowych przecinających się w Baranowie. Powstanie natomiast tzw. koncepcja "Y", czyli linia kolei dużych prędkości, łącząca Warszawę z Łodzią, a następnie w okolicy Sieradza rozgałęziająca się w kierunku Poznania i Wrocławia, a pociągi mają osiągać prędkość 300-320 km/h.