Czy Biedronka jest otwarta 11 listopada? Sklepy w Święto Niepodległości 2026

Czy Biedronka jest otwarta 11 listopada? Przepisy nie pozostawiają wątpliwości

Narodowe Święto Niepodległości, które w 2026 roku przypada w środę 11 listopada, to jeden z dni w roku objętych najbardziej rygorystycznymi ograniczeniami handlowymi. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w daty będące ustawowo wolnymi od pracy obowiązuje całkowity zakaz powierzania pracy pracownikom w handlu.

Oznacza to jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy 11 listopada są otwarte sklepy Biedronka – wszystkie stacjonarne markety tej sieci pozostaną w tym dniu zamknięte przez całą dobę. Przepisy te dotyczą jednakowo wszystkich wielkopowierzchniowych placówek handlowych w Polsce, dlatego tego dnia zakupy w klasycznym dyskoncie nie będą możliwe.

Przedświąteczna mobilizacja - wydłużone godziny otwarcia marketów

Aby uniknąć gigantycznych kolejek i umożliwić klientom spokojne uzupełnienie domowej spiżarni, sieć wprowadza specjalne udogodnienia w dniach poprzedzających święto. W poniedziałek 9 listopada oraz we wtorek 10 listopada tysiące sklepów w całej Polsce pracuje w wydłużonym wymiarze – wiele placówek pozostaje otwartych co najmniej do godziny 23:30, a niektóre punkty obsługują kupujących jeszcze dłużej.

Dzięki tej decyzji możesz zaplanować większe sprawunki późnym wieczorem, unikając największego tłoku. Jeśli interesuje Cię, jak dokładnie funkcjonuje Biedronka w dni bezpośrednio poprzedzające 11 listopada, warto sprawdzić szczegółowe harmonogramy w oficjalnej aplikacji mobilnej sieci lub na tablicach informacyjnych przy wejściu do Twojego lokalnego sklepu.

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Gdzie zrobić zakupy w Święto Niepodległości, gdy dyskonty są zamknięte?

Choć w środę 11 listopada wielkopowierzchniowy handel zamiera, ustawa przewiduje istotne wyjątki od ogólnego zakazu. Jeśli w trakcie wypoczynku zabraknie Ci pieczywa, mleka czy przekąsek, nadal masz do dyspozycji kilka legalnie działających alternatyw.

Sklepy osiedlowe i franczyzowe. Placówki takie jak wybrane sklepy Żabka mogą działać pod warunkiem, że za ladą stanie osobiście właściciel sklepu lub członkowie jego najbliższej rodziny.

Placówki takie jak wybrane sklepy Żabka mogą działać pod warunkiem, że za ladą stanie osobiście właściciel sklepu lub członkowie jego najbliższej rodziny. Stacje paliw. Większość stacji benzynowych funkcjonuje przez całą dobę, oferując podstawowe artykuły spożywcze.

Większość stacji benzynowych funkcjonuje przez całą dobę, oferując podstawowe artykuły spożywcze. Apteki, kwiaciarnie i piekarnie. Punkty specjalistyczne oraz sklepy zlokalizowane na dworcach i lotniskach są wyłączone z zakazu handlu.

Już w czwartek 12 listopada wszystkie sklepy Biedronka powracają do standardowego trybu pracy, umożliwiając wygodne uzupełnienie brakujących zapasów.