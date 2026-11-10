Czy Biedronka jest otwarta 11 listopada? Sklepy w Święto Niepodległości 2026

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Czy Biedronka jest otwarta 11 listopada? Przepisy nie pozostawiają wątpliwości
Narodowe Święto Niepodległości, które w 2026 roku przypada w środę 11 listopada, to jeden z dni w roku objętych najbardziej rygorystycznymi ograniczeniami handlowymi. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w daty będące ustawowo wolnymi od pracy obowiązuje całkowity zakaz powierzania pracy pracownikom w handlu.
Oznacza to jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy 11 listopada są otwarte sklepy Biedronka – wszystkie stacjonarne markety tej sieci pozostaną w tym dniu zamknięte przez całą dobę. Przepisy te dotyczą jednakowo wszystkich wielkopowierzchniowych placówek handlowych w Polsce, dlatego tego dnia zakupy w klasycznym dyskoncie nie będą możliwe.
Przedświąteczna mobilizacja - wydłużone godziny otwarcia marketów
Aby uniknąć gigantycznych kolejek i umożliwić klientom spokojne uzupełnienie domowej spiżarni, sieć wprowadza specjalne udogodnienia w dniach poprzedzających święto. W poniedziałek 9 listopada oraz we wtorek 10 listopada tysiące sklepów w całej Polsce pracuje w wydłużonym wymiarze – wiele placówek pozostaje otwartych co najmniej do godziny 23:30, a niektóre punkty obsługują kupujących jeszcze dłużej.
Dzięki tej decyzji możesz zaplanować większe sprawunki późnym wieczorem, unikając największego tłoku. Jeśli interesuje Cię, jak dokładnie funkcjonuje Biedronka w dni bezpośrednio poprzedzające 11 listopada, warto sprawdzić szczegółowe harmonogramy w oficjalnej aplikacji mobilnej sieci lub na tablicach informacyjnych przy wejściu do Twojego lokalnego sklepu.
Gdzie zrobić zakupy w Święto Niepodległości, gdy dyskonty są zamknięte?
Choć w środę 11 listopada wielkopowierzchniowy handel zamiera, ustawa przewiduje istotne wyjątki od ogólnego zakazu. Jeśli w trakcie wypoczynku zabraknie Ci pieczywa, mleka czy przekąsek, nadal masz do dyspozycji kilka legalnie działających alternatyw.
- Sklepy osiedlowe i franczyzowe. Placówki takie jak wybrane sklepy Żabka mogą działać pod warunkiem, że za ladą stanie osobiście właściciel sklepu lub członkowie jego najbliższej rodziny.
- Stacje paliw. Większość stacji benzynowych funkcjonuje przez całą dobę, oferując podstawowe artykuły spożywcze.
- Apteki, kwiaciarnie i piekarnie. Punkty specjalistyczne oraz sklepy zlokalizowane na dworcach i lotniskach są wyłączone z zakazu handlu.
Już w czwartek 12 listopada wszystkie sklepy Biedronka powracają do standardowego trybu pracy, umożliwiając wygodne uzupełnienie brakujących zapasów.