Czy w święta trzeba płacić za parkowanie w strefie? Kierowcy odetchną z ulgą

Święta, a Strefa Płatnego Parkowania

W Strefie Płatnego Parkowania (SPP) w Warszawie tradycyjnie nie trzeba płacić w soboty, niedziele i dni świąteczne. W dni robocze, od poniedziałku do piątku opłaty wciąż obowiązują, w godzinach od 8.00 do 20.00. Minimalna opłata postojowa wynosi 0,50 zł za 10 minut, za pierwszą godzinę płacimy 4,50 zł.

Co jednak z 24 grudnia i 31 stycznia, które formalnie są dniami pracującymi? Jak się okazuje, w te dni nie musimy wykupować biletu parkingowego i parkowanie jest darmowe. Tak będzie również przez wszystkie dni świąteczne, czyli 25, 26 grudnia, a później 1 stycznia.

Jeśli jednak zostawiamy auto na dłużej w związku z weekendem, to będziemy musieli zapłacić za parkowanie w piątek 27 grudnia. Opłaty będą naliczane od godziny 8.00 do 20.00.

Co więcej możemy wykupić bilet na piątkowy postój zawczasu - nie musimy się więc zrywać w piątkowy poranek, aby opłacić parkowanie. Jeśli więc wykupimy bilet na parking w dzień świąteczny, to zostanie on przeniesiony automatycznie na najbliższy dzień roboczy. Możemy więc z góry opłacić piątkowy postój np. 24, 25, 26 grudnia.

Co jeśli przez przypadek opłaciliśmy już parkowanie w święta?

Co więcej, jeśli zapłaciliśmy przez "przypadek" np. 24 grudnia, a nie wykorzystamy naszej opłaty parkingowej możemy zwrócić się o zwrot opłaty.

- Albo kierowca przyjdzie do nas z kwitem z parkomatu, wtedy zaznaczamy, że od godziny, o której do nas przyszedł, parkowanie nie jest opłacone, a on dostaje zwrot pieniędzy. Albo kwit przysyła do nas pocztą, wtedy decyduje stempel pocztowy, otrzymuje zwrot pieniędzy od tego momentu. Tak wygląda procedura, bo w ten sposób, bez żadnych wątpliwości, możemy wskazać datę i godzinę, od której postój – zgodnie z wolą kierowcy – nie jest opłacony - wyjaśnia cytowany przez money.pl rzecznik Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) Jakub Dybalski.

Opłata nie jest przypisana do miejsca postojowego, a obowiązuje w całej strefie. Możemy więc np. zabrać auto z miejsca parkingowego i zaparkować je innym miejscu w obrębie SPP w opłaconych godzinach i nie zostaniemy ukarani mandatem za brak opłaty.