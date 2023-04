Dajesz księdzu pieniądze w kopercie? Nie rób tego! Bo na tym stracisz

Renta wdowia coraz bliżej! Seniorzy dostaną do 7600 złotych! Zebrano 200 tys. podpisów pod projektem ustawy

Pieniądze na kościół

Teoretycznie jedynym źródłem finansowania Funduszu Kościelnego w Polsce jest od 1990 roku budżet państwa. Tymczasem nie jest tajemnicą, że wierni wspomagają kościelny/parafialny budżet dobrowolnymi datkami. Ich wysokość jest różna. Pieniądze przekazywane są na różne cele. W powszechnie znanych kopertach parafianie przekazują pieniądze księżom podczas kolędy czy w ramach zapłaty za wykonane usługi takie jak np. pochówek, chrzciny czy ślub. Niektórzy w taki sposób finansują na przykład remont kościoła czy zakup witraży. Przekazując daną kwotę w kopercie, nie można tej puli już od niczego odliczyć, np. od podatku. Ale decydując się inna formę dokonania wpłaty na rzecz kościoła/parafii, można jeszcze na tym skorzystać. Jak to zrobić?

Darowizna to inaczej nieodpłatne przekazanie danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Podczas tej czynności rodzi się obowiązek podatkowy w postaci podatku od spadków i darowizn. Odliczyć darowiznę mogą podatnicy, którzy przekazali środki na cele kultu religijnego. Ulga przysługuje podatnikom, którzy rozliczają dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Darowizna na rzecz kościoła

Darowizna na cele kultu religijnego to np. darowizna przekazana kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (tj. zakonom, parafiom) na m.in.: budowę lub remont, wyposażenie, zakup przedmiotów liturgicznych, np. ornatów, kielichów czy monstrancji.

Co bardzo ważne to to, że taką darowiznę trzeba odpowiednio udokumentować. Trudno w tej sytuacji mieć rachunek czy paragon, ale możliwe jest posiadanie dowodu wpłaty na konto bankowe. Pamiętać należy o właściwym opisaniu tytułu przelewu. Dokument potwierdzający przelew musi zawierać dane obdarowanego oraz potwierdzenie, że obdarowany darowiznę przyjął.

Darowiznę na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) i na cele kultu religijnego odliczasz w wysokości 6% dochodu. Te dwie darowizny możesz odliczyć w łącznej wysokości 1.500 zł. Natomiast darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze odliczasz w pełnej wysokości, bez ograniczenia jakimkolwiek limitem.

