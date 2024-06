Po cichu dali Kaczyńskiemu podwyżkę! Inni też mogą dostać pieniądze

Prezes Kaczyński wolałby książkę niż dodatek pielęgnacyjny

- Dodatek to chyba najmniejsze z jego zainteresowań. (...) Pan prezes z pewnością ucieszyłby się z książki, choć zawsze też mówi, że zawsze ma za mało czasu, by je czytać w takiej ilości, w jakiej by chciał – zadeklarował Radosław Fogiel w programie "Graffiti".

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny? Dwie grupy

- Dodatek pielęgnacyjny – przysługuje osobie, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji albo osobie, która ukończyła 75 rok życia. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która przebywa w domu opieki społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny podlega waloryzacjom. Rzecznik prasowy ZUS o podwyżce

- Bonus finansowy w postaci dodatku pielęgnacyjnego jest przyznawany przez ZUS automatycznie. Zakład wydaje decyzję o przyznaniu tych pieniędzy, więc każdy zainteresowany będzie o tym powiadomiony. Dodatek pielęgnacyjny jest co roku waloryzowany. Od marca tego roku jego wysokość to 330,07 złotych. ZUS przekazuje go co miesiąc w tym samym terminie płatności, w którym przelewa emeryturę lub rentę – podkreśla cytowany przez radio.opole.pl Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Dodatek pielęgnacyjny to inne świadczenie niż zasiłek pielęgnacyjny. Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany automatycznie osobie która ukończyła 75 rok życia. W takim przypadku świadczenie jest czymś w rodzaju bonusu do emerytury.

Jeśli podstawą jest niezdolność do pracy, należy złożyć wniosek wraz z dokumentacja medyczną. Wniosek można złożyć w dowolnym oddziale ZUS.

