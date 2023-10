Debata wyborcza w TVP. Czy Tusk wyjdzie ze studia? Można na tym zarobić

Debata TVP

Debata wyborcza w TVP startuje w poniedziałek 9 października 2023 roku o godz. 18.30. Jak to zwykle bywa przy takich politycznych wydarzeniach ruszyły zakłady bukmacherskie. Można na tym sporo zarobić, ale i stracić. Na stronie efortuna.pl można odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących debaty. Wśród tych pytań znalazły się m.in. takie jak: czy Tusk opuści studio przed końcem debaty? Czy Donald Tusk przypomni, że jego doradcą był Morawiecki? Czy przy stanowisku Donalda Tuska znajdzie się przedmiot w kolorach niemieckiej flagi?

Jak widać pomysłowość zakładów bukmacherskich nie zna granic. Choć takie zakłady można traktować jako rozrywkę i dobrą zabawę, to już same wybory parlamentarne są poważną sprawą. Zapewne wielu Polaków z niecierpliwością czeka na wieczorną debatę. To już jedna z ostatnich okazji na poznanie obietnic wyborczych kluczowych polityków. Przypominamy, że 15 października 2023 roku w godz. 7-21 czynne będą lokale wyborcze. Osoby uprawnione do głosowania będą oddawać w nich głos na swoich kandydatów na posłów, senatorów, a także wyrażać swoje stanowisko w kwestiach referendalnych, m.in. czy mur na granicy wschodniej powinien pozostać?

