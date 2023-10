Dino szuka ludzi do pracy. Ile można zarobić?

Praca w Dino

Dino szuka pracowników do swoich sklepów. Zobacz, jakie wynagrodzenie sieć oferuje. Ile może zarobić kasjer w Dino? Portal dlahandlu.pl informuje, że na stronach sieci Dino można znaleźć ponad tysiąc ofert pracy. Branżowy serwis podkreśla, że firma nie podaje wysokości zarobków na swoich stronach, ale w jednym z serwisów rekrutacyjnych można znaleźć ogłoszenie o pracę na stanowisko kasjera-sprzedawcy w województwie dolnośląskim z wynagrodzeniem od 3710 zł brutto. To niewiele ponad minimalną krajową, która wynosi 3600 zł.

Dlahandlu.pl przy pomocy portalu wynagrodzenia.pl wyliczył średnią miesięczną pensję na stanowisku kasjera w Polsce. Wynosi ona 3700 zł brutto. Ale 25 proc. najgorzej wynagradzanych kasjerów zarabia poniżej 3340 zł brutto. Na zarobki powyżej 4240 zł brutto może liczyć grupa 25 proc. najlepiej opłacanych kasjerów handlowych.

W dobie wysokiej inflacji, podwyżek wynagrodzeń, średniej krajowej płacy przekraczającej 7 tys. zł brutto, to pula oferowana w sklepach wydawać się może niewystarczająca. Ale warto dodać, że do tej podstawowej pensji dochodzą dodatki, np. za nadgodziny.

Wszystko wskazuje na to, że niebawem sieci handlowe oferujące wynagrodzenie minimalnie powyżej najniższej płacy, będą musiały podwyższać pensje pracownikom. Od stycznia 2024 r. płaca minimalna wzrośnie do 4242 zł brutto, a od lipca 2024 r. do 4300 zł brutto. Od tego wyliczana jest stawka godzinowa, czyli 27,70 zł brutto od stycznia i 28,10 zł brutto od lipca 2024 r.

