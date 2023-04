Dlaczego warto zostać programistą?

Odwiedź serwis Pracuj.pl i sprawdź najnowsze oferty pracy w lokalizacji Praca Koszalin

Możliwość pracy w dowolnym miejscu na świecie

Nie odpowiada Ci praca stacjonarna w biurze i zatrudnienie na pełen etat? Jako programista masz do wyboru wiele alternatywnych opcji, na przykład pracę w trybie home-office lub w modelu hybrydowym, w ramach umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, jak wolisz. Możesz też założyć własną działalność gospodarczą i współpracować z firmami w formule B2B. Samodzielnie ustalasz wówczas zakres współpracy i negocjujesz stawki godzinowe.

Praca w branży IT daje Ci pełną swobodę działania. Jako programista możesz pracować z dowolnego miejsca na świecie. Mając dostęp do komputera i Internetu, jesteś w stanie wykonywać służbowe obowiązki, gdziekolwiek jesteś, bez względu na to, czy jest to siedziba biura firmy w stolicy, czy rozgrzana słońcem plaża na Majorce.

Prestiżowe kontrakty i wysokie zarobki

Na stanowisku programisty możesz liczyć na bardzo wysokie zarobki, sięgające powyżej 20 000 zł netto miesięcznie. Najlepsi eksperci branży IT zarabiają nawet 30 000 - 50 000 zł netto w skali miesiąca! Obejrzyj oferty pracy na renomowanych portalach, jak na przykład Pracuj.pl i sprawdź, ile wynosi średnie wynagrodzenie na stanowisku Senior Java Developer, Programisty Baz Danych, Programisty Full Stack PHP. Szybko się przekonasz, że pobory tego typu specjalistów należą do jednych z najwyższych, oferowanych stawek na globalnym rynku pracy. Bardzo często zdarza się, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia początkującego programisty równa się wynagrodzeniu kierownika budowy, lekarza lub prawnika! Firmy prześcigają się bowiem w wyścigu o najlepszych, młodych programistów.

Podsumowanie

Bycie programistą oznacza możliwość nawiązania prestiżowych kontraktów z największymi firmami, działającymi na międzynarodową skalę. To również niepowtarzalna szansa poznania wybitnych osobistości świata biznesu i rozwinięcia talentu pod patronatem najlepszych. Sprawdź, czy i Ty sprawdzisz się w tym zawodzie!