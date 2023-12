Długa lista zmian w podatkach 2024. Początek już od 1 stycznia

Co się zmienia w podatkach od 1 stycznia 2024?

Przede wszystkim od 1 stycznia 2024 roku stawką zerową podatku VAT nadal będą objęte podstawowe produkty spożywcze, czyli: owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż. Zniżka będzie obowiązywać do końca marca 2024. Następnie o powrocie do 5 proc. podatku lub braku podatku ma zdecydować rząd. Pewne jest także to, że od 1 stycznia 2024 r. wzrosną stawki akcyzy na alkohol i papierosy. To dopiero początek zmian wprowadzanych od razu wraz z wejściem nowego roku. Od 1 stycznia 2024 r. idą w górę stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłat lokalnych (targowa, miejscowa, uzdrowiskowa). Mowa tu nawet i o 15 proc. podwyżkach w porównaniu do stawek maksymalnych obowiązujących w 2023 r. Od 1 stycznia 2024 r. zacznie obowiązywać kolejna zmiana w podatku od czynności cywilnoprawnych. Od 2024 roku kupujący szóste i kolejne mieszkanie w tej samej inwestycji deweloperskiej zapłacą – tak jak dotychczas VAT i dodatkowo 6 proc. PCC. Także od razu od 1 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać podatek minimalny, który to mają płacić spółki ze stratą lub osiągające niską dochodowość (rentowność).

Wciąż jest wiele znaków zapytania co do kwestii podatkowych na nadchodzący rok, ale i kolejne najbliższe lata. Warto przypomnieć przedwyborcze obietnice Donalda Tuska o kwocie wolnej od podatku rzędu 60 tys. zł, a nie jak to jest teraz 30 tys. zł, likwidacji podatku Belki czy kasowym PIT.

QUIZ PRL. Menu sylwestrowe w PRL-u Pytanie 1 z 15 Alkohol, który w sylwestrową noc lał się strumieniami, to: piwo jasne pełne czysta wódka wino białe półwytrawne Dalej