Długie weekendy i dni wolne od pracy 2025. Sprawdź, kiedy wziąć urlop

Pierwszy długi weekend już w styczniu

Pierwsza okazja do długiego weekendu trafi się w 2025 roku już w styczniu. 1 stycznia - Nowy Rok wypada w środę, a 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli w poniedziałek. Biorąc 4 dni wolnego można odpoczywać przez 10 dni. Łącząc to z okresem Bożego Narodzenia za 9 dni urlopu zyskujemy aż 17 dni wolnego. Następne dwa tygodnie laby możemy mieć między Świętami Wielkanocnymi a Majówką. Tu jednak trzeba wziąć 8 dni z urlopu. Wolny mamy Poniedziałek Wielkanocny wypadający 21 kwietnia. Od wtorku 22 do piątku 25 wybieramy urlop. Potem jeszcze od 28 do 30 kwietnia i 2 maja - wylicza "Fakt".

Zyskamy też w wakacje

Tradycyjne długi weekend przypada w czerwcu w okolicach święta Bożego Ciała, które w 2025 roku obchodzimy 19 czerwca, jak zawsze jest to czwartek. Dobierając urlop na piątek 20, mamy 4 dni wolnego.

W wakacje istotny dzień to święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego przypadające na 15 sierpnia, jest to czwartek. Jak weźmiemy wolne w piątek 20 już mamy przedłużony weekend, a jeśli przedtem weźmiemy urlop od 11 do 14 sierpnia to zyskuje 9 dni wolnego.

Dodatkowe wolne w listopadzie i w grudniu

1 listopada 2025 wypada w sobotę, czyli podobnie jak ze świętem 3 maja - pracownikom przysługuje za ten dzień dodatkowy dzień wolny. Kolejny długi weekend można zaplanować wykorzystują Święto Niepodległości 11 listopada. W 2025 roku przypada ono we wtorek, czyli za jeden dzień urlopu wypoczynkowego zyskujemy czterodniowe wolne.

Boże Narodzenie 2025 wypada w czwartek (25 grudnia) i piątek (26 grudnia). Warto zaplanować urlop od 22 do 24 grudnia. Zyskamy dzięki temu 9 dni wolnego.

Dni wolne od pracy w 2025 roku

* 1 stycznia – Nowy Rok (środa),

* 6 stycznia – Święto Trzech Króli (poniedziałek),

* 20 kwietnia - pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),

* 21 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),

* 1 maja – Święto Państwowe (czwartek),

* 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (sobota),

* 8 czerwca - pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),

* 19 czerwca - dzień Bożego Ciała (czwartek),

* 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (piątek),

* 1 listopada – Wszystkich Świętych (sobota),

* 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (wtorek),

* 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (czwartek),

* 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (piątek).

