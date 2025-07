Waloryzacja dodatków do emerytur i rent

GUS podał najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. W czerwcu inflacja wyniosła 4,1 proc. To jeden z kluczowych parametrów, jakie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Na podstawie inflacji na poziomie 4,1 proc. oraz wzrostu płac o 8,4%, oszacowaliśmy wskaźnik waloryzacji dodatków dla emerytów z ZUS na poziomie 4,93 proc. Niestety, wskaźnik waloryzacji świadczeń dla seniorów wyraźnie spada, co może budzić obawy o realną wartość świadczeń w przyszłym roku. Dla porównania w tym roku wskaźnik wyniósł 5,5 proc. Jeśli obecne trendy gospodarcze się utrzymają, to można przewidzieć, że podwyżka świadczeń dla seniorów będzie z roku na rok coraz niższa. Jak to możliwe? Im niższa inflacja, tym niższa waloryzacja. A przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno przy rozpędzonej inflacji wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalnych wynosił 12,12 proc.

A dziś przy uwzględnieniu waloryzacji świadczeń dla seniorów na poziomie 4,93 proc., największy wzrost dotyczyłby dodatku do renty inwalidy wojennego. Kwota ta wzrosłaby z 1333,24 zł do 1398,92 zł, co stanowi wzrost o 65,68 zł. Najmniejszy wzrost odnotowano w przypadku świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W tym przypadku wzrost wahałby się od 0,86 zł do 17,15 zł.

Większość dodatków do emerytur, takich jak dodatek kombatancki, dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie, od marca 2025 roku wynosi 348,22 zł. Przy waloryzacji na poziomie 4,93 proc. wzrosłyby one o kwotę 17,15 zł miesięcznie.

Szczegóły w GALERII - waloryzacja każdego dodatku.

Co daje waloryzacja świadczeń

Coroczna waloryzacja emerytur i dodatków do emerytur i rent ma na celu utrzymanie realnej wartości tych świadczeń w czasie, w odniesieniu do zmieniającej się inflacji. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu płac i wzrostu cen. Im wyższa inflacja, tym wyższa waloryzacja - i odwrotnie. Chodzi o to, aby emeryci i renciści mogli za te dodatki kupić mniej więcej tyle samo dóbr i usług, co w momencie ich przyznania.

