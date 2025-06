Renta wdowia – nowy mechanizm wsparcia

Renta wdowia to nowy mechanizm wsparcia finansowego, wprowadzony ustawą przyjętą przez rząd, który dostrzegł trudną sytuację seniorów. Dzięki niemu osoby spełniające określone warunki mogą pobierać część świadczenia po zmarłym współmałżonku, zachowując jednocześnie swoją dotychczasową emeryturę lub rentę.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przypomniała, że program powstał na podstawie projektu obywatelskiego, pod którym podpisy zbierała Lewica oraz strona społeczna. „Udało się wówczas zebrać ponad 200 tys. takich podpisów, projekt trafił do Sejmu i to on stał się fundamentem tego rządowego programu” - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Wypłaty ruszą zgodnie z planem

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 23 czerwca – w Międzynarodowym Dniu Wdów – ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ogłosiła, że wypłaty renty wdowiej ruszą zgodnie z planem, czyli już od 1 lipca 2025 roku. „Ta ustawa to realna pomoc, to kilkaset złotych miesięcznie do budżetu wdów i wdowców” – zaznaczyła ministra. Średnio w latach 2025-2026 będzie to 300 zł.

Maksymalna wysokość łącznych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Gdy suma świadczeń przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Jeśli wysokość dotychczas pobieranego świadczenia przekracza trzykrotność najniższej emerytury, prawo do renty wdowiej nie będzie przysługiwać. Oznacza to, że np. jeśli ktoś otrzymuje emeryturę w wysokości 5,7 tys. zł brutto, to nie będzie miał prawa do renty wdowiej.

Co wlicza się do limitu?

Przy obliczaniu kwoty renty wdowiej, którą porównuje się z limitem wynoszącym trzykrotność najniższej emerytury, uwzględnia się także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki przyznawane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. To oznacza, że do limitu zaliczany będzie np. dodatek pielęgnacyjny i ekwiwalent węglowy. Takie świadczenia jak 500 plus dla niesamodzielnych czy świadczenie wspierające nie będą brane pod uwagę.

Jak złożyć wniosek do ZUS?

Wniosek o rentę wdowią można złożyć na kilka sposobów:

online przez PUE ZUS,

w formie pisemnej – pocztą lub w placówce ZUS,

ustnie do protokołu w placówce ZUS.

Dla osób mających trudność z samodzielnym złożeniem dokumentów, ZUS uruchomił mobilne punkty wsparcia, często funkcjonujące w urzędach lub ośrodkach pomocy społecznej.

Na stronie www.zus.pl dostępna jest specjalna ankieta kwalifikacyjna oraz kalkulator renty wdowiej, który pozwala obliczyć przybliżoną kwotę świadczenia.

Dla osób objętych ubezpieczeniem w innych instytucjach, takich jak KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne czy MSWiA, wnioski należy kierować bezpośrednio do właściwych organów emerytalno-rentowych.

Renta wdowia 2025 – ważne terminy i zasady

Nabór wniosków rozpoczął się już 1 stycznia 2025 roku. Wypłaty ruszają 1 lipca 2025 roku. Prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. Wnioski złożone do 31 lipca 2025 r. uprawniają do otrzymania renty z mocą od 1 lipca 2025 r. – pod warunkiem spełnienia wszystkich ustawowych kryteriów. Renty wdowie będą wypłacane przez ZUS od 1 lipca 2025 r. w dotychczasowych terminach wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, czyli: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

Aby otrzymać świadczenie, należy spełniać warunki ustawowe takie jak:

osiągnięcie wieku emerytalnego - 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),

wspólność małżeńska do dnia śmierci małżonka,

nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego - 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),

brak nowego związku małżeńskiego.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – do wszystkich organów emerytalno-rentowych wpłynęło już ponad milion wniosków o rentę wdowią, tj. do poniedziałku 23 czerwca wpłynęło 1 mln 64 tys. 414 wniosków. To pokazuje, jak silna jest potrzeba wsparcia finansowego wśród starszych Polaków, często pozostawionych samym sobie po śmierci bliskiej osoby.

