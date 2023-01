Do kiedy można składać wniosek o 500 plus w 2023 roku? Sprawdź kluczowy termin

500 plus w 2023 roku. Kiedy należy złożyć wniosek?

Środki ze świadczenia 500 plus są wypłacane zawsze w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku i pozytywnego rozpatrzenia. Wypłaty zawsze zaczynają się od pierwszego dnia danego miesiąca. Jak wyjaśnia portal e-dziecko.pl oznacza to, że jeśli chcemy otrzymywać świadczenie na dziecko urodzone w listopadzie lub grudniu, to pieniądze otrzymamy dopiero po nowym roku:

od 1 do 30 listopada 2022 r. - ZUS wypłaci 500 plus do 31 stycznia 2023 r.,

od 1 do 31 grudnia 2022 r. - ZUS wypłaci 500 plus do 28 lutego 2023 r.

Osoby, które złożą wniosek o przyznanie świadczenia w okresie od 1 do 31 stycznia 2023 roku, przelew środków od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymają dopiero w marcu (ale nie później niż do 31) nowego roku.

Program 500 plus. Jak można złożyć wniosek?

W jaki sposób można złożyć wniosek? Od 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski złożone wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić na cztery różne sposoby.

poprzez portal PUE ZUS

przez serwis empatia.mrpips.gov.pl,

za pomocą bankowości elektronicznej,

w aplikacji mobilnej mZUS (jest dostępna od 14 listopada 2022 roku).

