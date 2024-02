Spis treści

Wniosek o świadczenie honorowe – kiedy?

Od 1 marca 2023 roku emerytura honorowa to 5540,25 zł brutto. ZUS wypłaca to świadczenie automatycznie, większość stulatków nie musi więc składać wniosku. Wyjątkiem jest przypadek, gdy stulatek nie pobiera żadnych świadczeń emerytalno-rentownych: wtedy musi złożyć wniosek do ZUS, a to dlatego, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych najprawdopodobniej po prostu nie ma takiej osoby w swojej dokumentacji. Emerytura honorowa raz przyznana w określonej wysokości już się nie zmienia i nie jest obejmowana coroczną waloryzacją (obecnie ani marcową, ani jesienną).

Od 1 marca – nowa kwota świadczenia honorowego

Wysokość emerytury honorowej uzależniona jest od poziomu średniego wynagrodzenia. Nowa kwota emerytury honorowej dla stulatków będzie obowiązywać od 1 marca 2024 r. a jej dokładna wysokość nie jest jeszcze znana. W całej Polsce żyje sporo osób, które przekroczyły setkę a honorową emeryturę pobiera 2,85 tys. osób (ponad 2,4 tys. to kobiety). Na jak wysoki specjalny dodatek za wiek mogą liczyć stulatkowie? To zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Kwota bazowa wynosi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych w poprzednim roku kalendarzowym składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Od 1 marca 2023 r. kwota bazowa wynosi 5540,25 zł, i taką też emeryturę honorową dostają seniorzy, którzy ukończyli 100 lat po 1 marca 2023 r.

Ile dostanie rocznik 1924 po waloryzacji?

Największy dodatek do emerytury, tzw. emerytura honorowa, przekroczy po waloryzacji 6 tys. zł brutto. Taką kwotę mają dostać seniorzy, którzy ukończą 100 lat po 1 marca bieżącego roku. Niestety wszyscy, którzy osiągnęli ten piękny wiek w ubiegłych latach pozostaną przy swoich (nie zrewaloryzowanych) świadczeniach, wypłacanych dożywotnio w kwocie przyznanej na początku.

Uwaga! Kwota emerytura honorowej wypłacanej w danym roku po raz pierwszy podlega corocznej waloryzacji.

Dzięki temu ci spośród seniorów, którzy setne urodziny świętowali po 1 marca 2023 roku, otrzymali spory dodatek, bo 5540,25 zł. Wysokość przyznanej im emerytury nie wzrośnie w marcu roku 2024, ponieważ raz przyznana kwota świadczenia nie ulega już ani zwiększeniu, ani zmniejszeniu.

Uwaga! Raz przyznana kwota emerytury honorowej jest dożywotnia i nie ulega już ani zwiększeniu, ani zmniejszeniu.

Waloryzacja emerytury honorowej

Na jaki dodatek mogą liczyć ci, którzy urodzili się między 1 marca 1924 roku a 1 marca 1925 roku, czyli ukończą 100 lat między dwiema najbliższymi kolejnymi waloryzacjami tej z 1 marca 2024 r. i tej z 1 marca 2025 r.?

Emerytura honorowa jest dodatkiem do emerytury zasadniczej, a jej kwota podlega corocznej waloryzacji w tym samym czasie co inne świadczenia. Planowana na marzec waloryzacja świadczenia ma spowodować, że nowi stulatkowie będą mogli liczyć na 6 tys. zł. brutto. A to dlatego, że świadczenie honorowe jest waloryzowane przez ten sam wskaźnik, co emerytura zasadnicza. Najnowsze prognozy wskazują, że będzie to wzrost o 11,9 proc. Zastosowanie tego wskaźnika oznaczałoby podniesienie kwoty 5540,25 zł emerytów z rocznika 1923 (oraz tych, którzy 100 lat skończą przed 1 marca br.) o 681,45 zł – do 6221,70 zł brutto miesięcznie dla emerytów z rocznika 1924 (oraz tych, którzy 100 lat skończą przed 1 marca 2025 r.)

Uwaga! Świadczenie honorowe jest wypłacane bez względu na wysokość dotychczas otrzymywanej emerytury, a co więcej, emerytura zasadnicza nie jest warunkiem otrzymania dodatku.

ZUS przyznaje świadczenie honorowe nawet osobom, które w swoim stuletnim życiu nie przepracowały ani jednego dnia. Wypłaty emerytury honorowej wysyła nie tylko ZUS, ale również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli KRUS. Dopóki jednak danych osoby uprawnionej do dodatku honorowego nie ma w systemach ZUS czy KRUS, nawet po przekroczeniu wieku 100 lat żadna z tych instytucji nie wypłaci jej należnego świadczenia. Dlatego właśnie osoba nie otrzymująca żadnych innych świadczeń z ZUS czy KRUS powinna złożyć do jednej z nich wniosek o przyznanie emerytury honorowej.

Uwaga! Jeśli chodzi o kwotę świadczenia honorowego na wniosek, liczy się data ukończenia przez wnioskodawcę stu lat, a nie data złożenia wniosku.

QUIZ PRL. Dokończ słowa hitów z seriali PRL Pytanie 1 z 10 Dokończ słowa hitu Gintrowskiego skomponowanego do serialu „Zmiennicy”: Serpentyny I pobocza wyczuwamy/ Raz na ziemi raz pod ziemią drogi kręte/ Radio taxi proszę czekać zaczekamy… Coś się musi coś się musi/ wreszcie zrobić z tym zamętem Coś być musi coś być musi/ Do cholery za zakrętem Zaczekamy, zrozumiemy, dojedziemy Dalej