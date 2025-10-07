UE rezygnuje z obowiązkowych badań dla seniorów, decyzje pozostawia krajom członkowskim.

Wszystkie prawa jazdy będą ważne maksymalnie 15 lat; w Polsce wymiana bezterminowych od 2028 r. bez badań.

Lekarze rodzinni będą mogli zgłaszać kierowców stanowiących zagrożenie.

Polska wciąż nie ogłosiła swoich przepisów dla seniorów, choć pierwsza wymiana po 2028 r. będzie bez badań.

UE rezygnuje z badań dla seniorów

Po miesiącach gorących dyskusji zapadła decyzja. Unia Europejska nie zmusi starszych kierowców do badań lekarskich przy przedłużaniu prawa jazdy. Zamiast sztywnych zasad dla całej wspólnoty, każdy kraj sam ustali, jakie warunki będzie musiał spełnić senior. To spora ulga, bo wielu obawiało się, że straci możliwość prowadzenia auta.

Koniec z bezterminowym prawem jazdy

To jednak nie jedyna zmiana. Bruksela postawiła sprawę jasno – do 2033 r. wszystkie prawa jazdy będą miały maksymalnie 15 lat ważności. W Polsce dokumenty bezterminowe wydawano do 19 stycznia 2013 r., dlatego ich posiadacze od 2028 r. rozpoczną obowiązkową wymianę. Na szczęście, przy pierwszej wymianie nie będzie badań lekarskich.

Co dalej z seniorami?

Jeszcze niedawno pojawiały się pomysły, by osobom po 70. roku życia skrócić ważność dokumentów nawet do pięciu lat. Ostatecznie UE z tego zrezygnowała. Zamiast tego to rządy państw członkowskich zdecydują, czy przy przedłużaniu prawa jazdy wystarczy oświadczenie o własnej sprawności, czy jednak trzeba będzie przedstawić zaświadczenie lekarskie.

Lekarze rodzinni z nowymi obowiązkami

Prawdziwą rewolucją jest rola, jaką dostaną lekarze rodzinni. Zgodnie z przepisami będą mogli zgłaszać do urzędów przypadki pacjentów, którzy – ich zdaniem – mogą stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym. To oznacza, że seniorzy będą musieli liczyć się z opinią swojego lekarza, a nie tylko z urzędowymi formalnościami.

Polscy kierowcy w niepewności

Choć zasady ustaliła już Unia Europejska, wciąż nie wiadomo, jakie przepisy wprowadzi Polska. Niewykluczone, że rząd jednak zdecyduje się na badania przy wymianie prawa jazdy. Dlatego polscy seniorzy nadal muszą czekać na ostateczne rozstrzygnięcia. Jedno jest pewne – pierwsza wymiana dokumentu po 2028 r. będzie bez badań lekarskich.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.