Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS. Kto dostanie pieniądze?

Dla kogos zasiłek opiekuńczy. Jak go otrzymać i ile otrzymasz?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadziła tzw. specustawa powodziowa. Adresowany jest do osób z terenów dotkniętych wrześniową powodzią w południowo-zachodniej Polsce.

"Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi, który musiał wziąć wolne w pracy, żeby zająć się dzieckiem do 8. roku życia w sytuacji, gdy placówka, do której uczęszcza maluch, została zamknięta z powodu powodzi. Co ważne, dzieckiem nie może opiekować się niania lub dzienny opiekun" – podkreślił rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka.

Jak dodał, dodatkowy zasiłek otrzyma również rodzic na opiekę nad dzieckiem do 18 roku życia, które ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieckiem do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieckiem do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Ten dodatkowy zasiłek przysługuje także opiekunowi dorosłej osoby z niepełnosprawnością w przypadku zamknięcia placówki, do której taka osoba uczęszcza. Dotyczy to także osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, trzeba złożyć oświadczenie. Pracownik lub zleceniobiorca dostarcza je swojemu pracodawcy lub zleceniodawcy.

Osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo współpracuje z prowadzącym działalność, przesyła oświadczenie do ZUS. Może to zrobić przez internet – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS/eZUS. W tym celu powinien skorzystać z pisma ogólnego POG ZUS.

W oświadczeniu musi być wpisana klauzula: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Miesięczna wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620 zł miesięcznie.