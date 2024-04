Problemy z budową domu do 70 m2! Co się stało?

Dopłaty do mieszkania

Od 2024 roku dofinansowanie do czynszu w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta można otrzymywać nie przez trzy, a pięć lat - to jest 60 miesięcy zamiast przez 36 miesięcy. PFRON informuje wyższych kwotach dopłat, obowiązujących do 30 czerwca 2024. Kto może otrzymać dofinansowanie do wynajęcia mieszkania? Jak informuje PFRON dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może otrzymać osoba z niepełnosprawnością która:

posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym;

posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;

posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dopłaty realizowane są na wniosek osoby zainteresowanej tym. Wnioski składa się poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Jakie są dopłaty do wynajęcia mieszkania?

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 60 miesięcy i ulega stopniowemu obniżeniu. W zależności od okresu najmu dopłaty mogą wynieść od 1268 zł do ponad 3300 zł do najmu. Kwota zależy także od województwa, w jakim wynajmowane jest mieszkanie. Najniższa pula obowiązuje w woj. zachodniopomorskim, a najwyższa w warmińsko-mazurskim.

Kwoty dopłat w II kwartale 2024 r. (pierwsza kwota dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim; druga - dla pozostałych):

DOLNOŚLĄSKIE, m. Wrocław - 3.450,00 zł oraz 2.542,00 zł

KUJAWSKO-POMORSKIE, m. Bydgoszcz - 2.727,00 zł oraz 2.009 zł

LUBELSKIE, m. Lublin - 2.577,00 zł oraz 1.899,00 zł

LUBUSKIE, m. Gorzów Wielkopolski - 2.928,00 zł oraz 2.158,00

LUBUSKIE, Zielona Góra - 2.928,00 zł, 2.158,00 zł

ŁÓDZKIE, m. Łódź - 2.335,00 zł oraz 1.721,00

MAŁOPOLSKIE, m. Kraków - 3.022,00 zł oraz 2.227,00 zł

MAZOWIECKIE, m. Warszawa - 3.653,00 zł oraz 2.692,00 zł

OPOLSKIE, m. Opole - 2.470,00 zł oraz 1.820,00 zł

PODKARPACKIE, m. Rzeszów - 2.734,00 zł oraz 2.015,00 zł

PODLASKIE, m. Białystok - 2.850,00 zł oraz 2.100,00 zł

POMORSKIE, m. Gdańsk - 3.390,00 zł oraz 2.498,00 zł

ŚLĄSKIE, m. Katowice - 2.790,00 zł oraz 2.056,00 zł

ŚWIĘTOKRZYSKIE, m. Kielce - 2.579,00 zł oraz 1.900,00 zł

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, m. Olsztyn - 3.709,00 zł oraz 2.733,00 zł

WIELKOPOLSKIE, m. Poznań - 3.289,00 zł oraz 2.367,00 zł

ZACHODNIOPOMORSKIE, m. Szczecin - 2.316,00 zł oraz 1.706,00 zł.

