Dopłaty do nawozów 2023. Ile pieniędzy trafiło do rolników?

Dopłaty do nawozów 2023

W Polsce można ubiegać się o dopłaty do wielu rzeczy, w tym także do nawozów. Prawo do tego mają rolnicy, którzy nabyli nawozy mineralne (inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. Niestety, czas na składanie wniosków już minął. Od 11 września trwa wypłata należnych pieniędzy. W tym roku o takie wsparcie mógł się starać producent rolny będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Ważne było to, by podmiot sprzedający prowadził działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów, a rolnik dołączył do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające transakcję. Wypłata dopłaty do nawozów rozpoczęła się 11 września i potrwa maksymalnie do 31 grudnia 2023. Dotychczas na konta 239 tys. rolników przekazano ponad 1,82 mld zł. Zatem w tym czasie rolnicy powinni monitorować, czy pieniądze na pewno zasiliły ich konta.

