Nowy, mocniejszy model ciągnika od STEYR Traktoren

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rolników i wykonawców na większą moc i produktywność w celu zwiększenia wydajności w czasach rosnących kosztów nakładów, STEYR Traktoren wprowadza nowy flagowy model na szczycie swojej gamy ciągników. Nowy ciągnik 6340 Terrus CVT stoi na czele udoskonalonego zestawu trzech modeli Terrus CVT i jest nie tylko największym ciągnikiem w ofercie STEYR, ale także największym ciągnikiem STEYR, jaki kiedykolwiek wyprodukowano.

Produkowany, podobnie jak inne modele Terrus CVT, w fabryce STEYR w St. Valentin w Austrii, nowy 6340 Terrus CVT przyjmuje nowy system numeracji wprowadzony w innych seriach STEYR, w którym ostatnie trzy cyfry opisują zawsze dostępną maksymalną moc ciągnika bez doładowania, a nie jego moc znamionową, jak to miało miejsce wcześniej. Nowa gama ciągników Terrus CVT obejmuje modele 6290 Terrus CVT, 6315 Terrus CVT i 6340 Terrus CVT. Wszystkie są napędzane silnikiem FPT NEF o pojemności 6,7 l, który w nowym modelu 6340 Terrus CVT zapewnia o 9% więcej mocy w porównaniu z modelem 6300 Terrus CVT, który wcześniej przewodził gamie. W przypadku 6340 Terrus CVT, 340 KM to moc bez doładowania, dostępna w każdych warunkach. Maksymalny moment obrotowy wynosi 1398 Nm przy 1400 obr./min. Pomimo dodatkowej mocy, 6340 Terrus CVT – wyposażony w nowy zewnętrzny filtr przedmuchowy silnika, który pomaga zminimalizować czas serwisowania – waży tyle samo, co inne modele Terrus CVT, 11 530 kg bez balastu, przy dopuszczalnej masie całkowitej 16 800 kg. Maksymalny udźwig tylnego zaczepu wynosi 11 058 kg, a standardowe/opcjonalne natężenie przepływu hydraulicznego to 165/220 l/min.

Wszystkie modele STEYR Terrus CVT są dostępne z pakietami Evolution lub Excellence. Oba oferują kompleksową specyfikację, w tym terminal z ekranem dotykowym Infomat 1200, zaś w pakiecie Excellence dostępne są dodatkowe funkcje, od złącza Power Beyond po głośniki premium. Standardową konfigurację ISOBUS klasy 3 można zaktualizować do Tractor Implement Management (TIM), najnowszego protokołu komunikacyjnego ciągnika z narzędziem, umożliwiającego przesyłanie danych do i z narzędzia w celu zwiększenia wydajności.

Ulepszona przekładnia STEYR CVT w nowym ciągniku 6340 Terrus CVT obejmuje modernizację wielu kluczowych elementów, w tym jednostki hydrostatycznej, oprogramowania sterującego, elementów układu napędowego, tylnego mechanizmu różnicowego i tylnego WOM. Ulepszenia te zostały wprowadzone w celu poprawy wydajności komponentów, produktywności i efektywności bez uszczerbku dla trwałości i niezawodności. Ich uzupełnieniem jest system hamulców S-Brake firmy STEYR. Za każdym razem, gdy kierowca wyda polecenie zmniejszenia prędkości, za pośrednictwem Multicontrollera lub poprzez zwolnienie pedału jazdy, układ szacuje wymaganą siłę hamowania poprzez porównanie docelowej prędkości pojazdu z prędkością rzeczywistą i dostosowuje siłę hamowania za pomocą pomiaru wejściowego momentu obrotowego przekładni, w oparciu o czujnik momentu obrotowego koła zamachowego i dane jednostki sterującej silnika.

Chroniony przez S-TECH Protect

Standardem w nowej przekładni STEYR 6340 Terrus CVT i pozostałej gamie jest pakiet S-TECH Protect, który łączy najwyższej jakości usługi warsztatowe, terenowe i zdalne STEYR, aby zapewnić maksymalny czas bezawaryjnej pracy. Pakiet all-inclusive uzupełnia trzyletnią rozszerzoną gwarancję STEYR (ze względu na rynek), zwiększając łączność, bezpieczeństwo i kontrolę kosztów, a także ma na celu wyeliminowanie obaw klientów o nieoczekiwane koszty napraw lub przestoje. Oprócz trzyletniej oficjalnej przedłużonej gwarancji producenta, S-TECH Protect minimalizuje koszty posiadania i kompleksowo chroni inwestycję klienta.

Usługi w czasie rzeczywistym: S-TECH Connect

Standardowym wyposażeniem ciągników STEYR Terrus CVT jest pakiet S-TECH Connect, który zapewnia usługi w czasie rzeczywistym, zdalne narzędzia diagnostyczne, całodobowy serwis Premium, profesjonalne coroczne przeglądy i bezpłatne szkolenie właściciela/operatora, aby pomóc klientom w jak najlepszym wykorzystaniu ciągnika. Są one również dostarczane z trzyletnią kontrolą wydajności STEYR, aby zagwarantować sprawność w nadchodzącym sezonie, maksymalną wydajność i czas pracy bez przestojów. Przeszkoleni technicy STEYR przeprowadzają te kontrole u dealerów STEYR zgodnie z wytycznymi producenta obejmującymi wszystkie krytyczne obszary ciągnika.

Pięć lat telematyki S-FLEET PLUS

Ciągniki STEYR Terrus CVT są dostarczane z pięcioletnią subskrypcją telematyki S-FLEET PLUS, która umożliwia użytkownikom przeglądanie, edytowanie, zarządzanie, analizowanie i wykorzystywanie danych rolnictwa precyzyjnego zebranych podczas pracy. Właściciele mogą zarządzać flotami ciągników, monitorując lokalizację każdego ciągnika, koordynując logistykę, optymalizując konserwację i umożliwiając tankowanie „dokładnie na czas”, maksymalizując wydajność produkcyjną. Funkcje telematyczne systemu zapewniają również proaktywne wsparcie w przypadku awarii, zdalną pomoc dla klientów, przypomnienia o konserwacji i raporty historii maszyn.