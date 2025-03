Autor:

Spis treści

Dopłaty dla rolników przysługują faktycznym użytkownikom gruntów rolnych, wykonującym czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa. ARiMR wypłaca aktualnie dopłaty bezpośrednie za rok ubiegły. Cały czas trafiają więc do rolników dopłaty bezpośrednie za 2024 rok.

Najpierw tam, gdzie była powódź

Od 1 stycznia do 5 lutego Agencja przekazała rolnikom 2,89 mld zł (do końca grudnia na konta rolników wpłynęło 11,36 mld zł). W pierwszej kolejności, co zrozumiałe, pieniądze przekazywane były do powiatów, które ucierpiały we wrześniowej powodzi. Jednak wielu rolników skarży się, że nadal nie dostało ani zaliczek, ani dopłat. Ci, którzy z ARiMR nie otrzymali żadnych należnych im pieniędzy, nie mogą kupić nawozów ani spłacić raty kredytu.

Kierownictwo Agencji nie raz zapewniało rolników, że płatności końcowe w pierwszej kolejności popłyną do tych, którzy nie dostali zaliczek. Na pytanie o opóźnienia w płatnościach dla rolników, ARiMR odpowiedziała, że 54,4 tysiąca rolników nie otrzymało pieniędzy z tego tytułu z różnych przyczyn. 24 tys. spośród nich ubiegało się wyłącznie o płatności bezpośrednie, a ponad 30 tys. rolników, którzy nie dostali zaliczki w ramach płatności bezpośrednich, otrzymało pieniądze z płatności z II filara (płatności ONW, rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności ekologiczne, jak również płatności zalesieniowe.

Poza tym powodami, choć znacznie rzadszymi, dla których rolnicy z naliczonymi zaliczkami nie otrzymali ich, mogą być m.in. śmierć rolnika czy zmiana numeru rachunku bankowego i niepoinformowanie o tym Agencji. Jest jeszcze jedna istotna rzecz, o której nie można zapominać: zaliczki wypłacane były do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich i w budżecie państwa na realizację wspólnej polityki rolnej. Agencja w dalszym ciągu zapewnia, że w pierwszej kolejności wydaje decyzje i wypłaca pieniądze tym spośród rolników, którzy nie dostali zaliczki.

Szybciej niż w ubiegłych latach

ARMiR informuje na swojej stronie, że wypłaciła do 5 lutego 14,25 mld zł. To o ponad 4 mld zł więcej niż w analogicznym okresie w ramach kampanii za 2023 r. Rolników, którzy się niecierpliwią, Agencja uspokaja, informując, że do 5 lutego 2025 r. przekazała w ramach ubiegłorocznej kampanii 14,25 mld zł, a w zeszłym roku w analogicznym okresie kwota wypłat w ramach kampanii za 2023 r. wyniosła 10,14 mld zł. W ramach dopłat bezpośrednich w kampanii za 2024 r. do rolników trafiło razem zaliczkami 11,67 mld zł, w ramach kampanii za 2023 r. było to 8,71 mld zł. W przypadku płatności z drugiego filara w ramach płatności za 2024 r. rolnicy otrzymali 2,58 mld zł, a w kampanii za 2023 r. było to 1,43 mld zł. Płatności końcowe w ramach dopłat bezpośrednich za 2024 r. trafiły już w lutym do ponad 756 tys. rolników, w zeszłym roku w tym samym okresie płatności otrzymało 519 tys. spośród nich.

Stawki podstawowych płatności

Tegoroczny kurs, po którym przeliczone zostały krajowe stawki poszczególnych rodzajów pomocy, jest wyraźnie niższy od ubiegłorocznego i wynosi 4,2788 złotych za jeden euro. Przypomnijmy, że w 2023 roku było to 4,6283 zł za 1 euro, a w 2022 roku 4,8483 zł za 1 euro. Stawki podstawowych płatności bezpośrednich za 2024 rok na podstawie kursu euro z EBC z dnia 30 września 2024 r. zostały określone w następującej wysokości: podstawowe wsparcie dochodów - 483,20 zł/ha, płatność redystrybucyjna - 168,79 zł/ha, płatność dla młodych rolników - 256,55 zł/ha, płatność do bydła - 320,35 zł/ha, do krów - 409,86 zł/szt. do owiec - 109,40 zł/szt., do kóz - 47,83 zł/szt., do roślin strączkowych na nasiona - 794,08 zł/ha, do roślin pastewnych - 430,18 zł/ha, do chmielu - 1 852,03 zł/ha, do ziemniaków skrobiowych - 1 580,89 zł/ha, do buraków cukrowych - 1 253,34 zł/ha, do pomidorów - 2 097,56 zł/ha, do truskawek - 1 154,20 zł/ha, do lnu 431,98 zł/ha, do konopi włóknistych - 125,32 zł/ha, płatność niezwiązana do tytoniu - grupa Virginia 2,52 zł/kg, płatność niezwiązana do tytoniu - grupa pozostałe 2,52 zł/kg, uzupełniająca płatność podstawowa - 63,22 zł/ha.

Kto mógł złożyć wniosek

Wniosek o dopłaty bezpośrednie mógł złożyć właściciel nieruchomości lub jej posiadacz, np. użytkownik czy dzierżawca. Ważne jest, aby wnioskował ten, kto faktycznie uprawia grunty rolne. Uprawianie faktyczne polega na podejmowaniu decyzji, ponoszeniu kosztów i czerpaniu zysków z prowadzonej uprawy. Musi się też ono wiązać z utrzymywaniem gruntów zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami. Faktycznie uprawiać można, wykonując prace osobiście, ale także nie angażując się w prace rolnicze bezpośrednio (czyli fizycznie), a jedynie podejmując działania organizacyjne, bądź kierownicze i zarządzając gospodarstwem. Faktycznie mogą uprawiać grunty rolne także takie osoby, które nadzorują w gospodarstwie wykonanie prac polowych przez innych. Może się to odbywać przez korzystanie z usług rolniczych (za pomocą narzędzi i maszyn nienależących do gospodarstwa), ale jednocześnie musi się to wiązać ze sprzedawaniem płodów rolnych i kupowaniem na własne konto środków do ich produkcji.