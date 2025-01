Tak wjedziesz do Wielkiej Brytanii. Nowy obowiązek dla podróżnych

Zwrot akcyzy na paliwo rolnicze - jaka stawka w 2025 roku?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze to ważne finansowe wsparcie dla polskich rolników. Stawka w 2025 roku pozostaje na poziomie 1,46 zł/litr, co oznacza, że rząd nie zdecydował się na jej podwyższenie mimo wielokrotnych apeli Krajowej Rady Izb Rolniczych o wzrost do 2,00 zł/litr - podaje serwis rolnikinfo.pl.

- "W 2025 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,46 zł na 1 litr oleju "- podaje rozporządzenie rządu.

Ile rolnik dostanie zwrotu na hektar?

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2025 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych 5,84 zł * średnia roczna liczba świń58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Terminy składania wniosków

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej rozliczany jest dwa razy w roku: w lutym i w sierpniu. Wnioski należy składać w urzędach właściwych dla miejsca położenia gruntów rolnych – może to być urząd gminy, miasta lub burmistrza.

W terminie od 1 lutego 2025 r. do 28 lutego 2025 r. należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.

Natomiast w terminie od 1 sierpnia 2025 r. do 1 września 2025 r. należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2025 r. do 31 lipca 2025 r.

Zwrot akcyzy za paliwo - kiedy wypłata pieniędzy?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będzie wypłacany w terminach:

* 1 - 30 kwietnia 2025 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

* 1 - 31 października 2025 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Rolnik dostanie pieniądze gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.