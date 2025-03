Agrotech 2025. Technologiczna rewolucja w polskim rolnictwie

Jubileuszowa edycja targów Agrotech zapowiada się imponująco. To największa w Polsce wystawa techniki rolniczej organizowana pod dachem, która w tym roku zgromadzi ponad 520 firm z 18 krajów. W dniach 14-16 marca 2025 roku hale Targów Kielce wypełnią się najnowocześniejszymi maszynami, narzędziami oraz rozwiązaniami dla rolnictwa precyzyjnego.

„Automatyzacja i robotyzacja to przyszłość rolnictwa” – podkreśla Kamil Perz, dyrektor projektu Agrotech w Targach Kielce. „Dzięki sztucznej inteligencji i nowoczesnym systemom telemetrycznym praca staje się wydajniejsza, jakość zbiorów lepsza, a koszty produkcji są niższe” – dodaje.

Tegoroczna edycja targów wyróżnia się wyjątkowo bogatą ofertą innowacyjnych rozwiązań. Zwiedzający będą mogli podziwiać maszyny o mocy nawet 700 koni mechanicznych, wyposażone w najnowsze systemy telemetryczne, które zmieniają oblicze współczesnego rolnictwa. Szczególny nacisk położono na technologie precyzyjne, które umożliwiają efektywniejsze zarządzanie gospodarstwem przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko.

Premiery światowych gigantów

Uwagę zwiedzających z pewnością przykuje najmocniejszy ciągnik w historii marki CASE IH – Quadtrac 715, łączący olbrzymią moc z zaawansowaną technologią dla największych gospodarstw. Na stoisku pojawi się również unowocześniony Farmall 110C, idealny dla średnich gospodarstw.

Valtra zaprezentuje flagowy ciągnik serii S szóstej generacji (425 KM) oraz modele z serii T, Q, N i G, wszystkie wyposażone w systemy rolnictwa precyzyjnego. Fendt pokaże przełomowy ciągnik elektryczny z baterią 100 kWh.

Deutz Fahr przywiezie 13 modeli ciągników i kombajn C6000, w tym specjalne wersje Lamborghini. Massey Ferguson zachwyci ciągnikiem serii 9S (425 KM) z zaawansowaną automatyzacją, a New Holland zaprezentuje potężny kombajn CR11 (775 KM) oraz premierowy w Polsce ciągnik T5 Dual Command z telematyką i automatycznym prowadzeniem.

Technologia 4.0 w uprawie gleby

Targi Agrotech to również centrum innowacyjnych maszyn do uprawy gleby z technologią 4.0. Polski producent Mandam zaprezentuje premierowy zestaw Gal Combo - połączenie brony talerzowej z pneumatycznym siewnikiem, umożliwiające jednoczesne przygotowanie gleby i siew. Nowością będzie też brona talerzowa GAL-K XL do ciągników średniej mocy.

Kuhn pokaże unowocześniony siewnik Espro serii 1002, wyróżniający się precyzją wysiewu i elastycznością pracy w różnych warunkach glebowych. Z kolei polski Samasz zaskoczy zestawem kosiarek GigaCut Isobus o szerokości roboczej ponad 9 m, kompatybilnym z ciągnikami różnych producentów dzięki standardowi Isobus.

Kompleksowa oferta dla nowoczesnego rolnictwa

Arenę technologii dopełnią prezentacje firm oferujących nawozy, środki ochrony, materiał siewny, a także pasze dla zwierząt. Stoiska przygotowują cenione firmy i instytuty, m.in. AMPOL – MEROL, BASF, BIOSELECT, SOLMAG, Industria, Siarkopol, KLC SEEDS, Top Nasiona.

Nowoczesne odmiany roślin uprawnych, prezentowane podczas targów, cechują się dużą tolerancją na warunki stresowe, wysoką zdrowotnością oraz coraz mocniejszą budową, co przekłada się na lepsze plony nawet w trudnych warunkach. Firmy przygotowują odmiany w zależności od przeznaczenia – od ziarna po biogaz, dostosowując je do specyficznych potrzeb gospodarstw o różnych profilach produkcji.

W segmencie środków ochrony roślin i nawozów widoczny jest trend w kierunku produktów, które łączą wysoką skuteczność z ograniczonym wpływem na środowisko naturalne. Jest to odpowiedzią na rosnącą świadomość ekologiczną rolników oraz na zmieniające się regulacje prawne, które kładą coraz większy nacisk na zrównoważone rolnictwo.

Wiedza i doradztwo na wyciągnięcie ręki

Tradycyjnie targi Agrotech będą także miejscem zdobywania fachowej wiedzy. Obecne będą organizacje rolnicze, ośrodki doradcze oraz instytucje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na czele. Eksperci odpowiedzą na pytania m.in. dotyczące nowej wspólnej polityki rolnej, a także dostępnych funduszy na rozwój gospodarstw w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027.

To doskonała okazja dla rolników, aby uzyskać informacje z pierwszej ręki na temat możliwości dofinansowania inwestycji w nowoczesne technologie, które prezentowane są na targach. Specjaliści doradzą, jak efektywnie wykorzystać dostępne środki finansowe i które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w konkretnych warunkach gospodarowania.

Rolniczy influencerzy w akcji

Podczas Agrotechu zwiedzający spotkają znane osobistości ze świata rolnictwa i mediów społecznościowych w specjalnej Strefie Influencerów, organizowanej we współpracy z firmami Top Nasiona i Hyperin.

W piątek pojawią się m.in. Mafia Solec Team, MIZAR, Miłosz z „Bieszczadzkiego rolnictwa", Tomek Klimkowski i Grzegorz Kita (GAgro TV). W sobotę zaplanowano spotkania z Kamilem Marunowskim, Michałem Nowackim i Kamilą Boś, a w niedzielę z Romkiem Zaklinaczem Byków. Na stoiskach firm spotkać można będzie również Patrycję Wochnę, Patrycję Ojdowską, GR Załoga oraz Rafała Gajdę.

Obecność influencerów podkreśla rosnącą rolę mediów społecznościowych w rolnictwie, gdzie stają się oni inspiracją dla młodych rolników i promotorami nowoczesnych technologii.

Muzyczny hit na jubileusz

Charakter prawdziwego święta rolnictwa dopełnia utwór Formacji Fenomen, który został przygotowany specjalnie na jubileuszową edycję targów. Klip „Targi Kielce” szybko zyskuje popularność w sieci – w ciągu zaledwie tygodnia został wyświetlony ponad 15 tysięcy razy na YouTube, a na TikToku w ciągu doby aż 80 tysięcy razy.

„Tekst do kawałka «Targi Kielce» powstał spontanicznie, bity dopracowaliśmy w stylu slap house, aby dodać utworowi jeszcze więcej energii. Chcieliśmy, by piosenka kojarzyła się z targami techniki rolniczej, które sami bardzo lubimy” – mówią Artur i Marcin tworzący Formację Fenomen.

Fani zespołu będą mieli okazję usłyszeć utwór na żywo podczas koncertu, który odbędzie się w sobotę, 15 marca, o godzinie 13.00 w hali nr 8, na stoisku D-14.

LAS-EXPO – kompleksowa oferta dla branży leśnej

Równolegle z Agrotechem odbywać się będą XXIV Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO, które uzupełniają ofertę dla branży rolno-leśnej. Wśród wystawców znajdą się cenione firmy z Polski i zagranicy, m.in. ze Słowacji, Czech i Słowenii.

Zaprezentują one nowatorskie pojazdy do prac w lasach, w tym maszyny samobieżne i zdalnie sterowane. Zwiedzający będą mogli zobaczyć również szeroki wybór maszyn do obróbki, transportu i załadunku drewna.

Szczególną atrakcją będą pokazy pracy maszyn tartacznych, łuparek, wciągarek i pił, które odbywać się będą na żywo, umożliwiając zwiedzającym ocenę ich wydajności i jakości pracy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia targów Agrotech w dniach 14-16 marca 2025 roku w Targach Kielce. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, dotknąć i przetestować technologie, które będą kształtować przyszłość polskiego rolnictwa w najbliższych latach.

Praktyczne informacje dla zwiedzających

Targi Agrotech 2025 będą otwarte dla zwiedzających w piątek, 14 marca, w godzinach 10:00–17:00 (sprzedaż biletów w kasach do 16.30), w sobotę, 15 marca, od 9:00 do 17:00 (sprzedaż biletów do 16.30) oraz w niedzielę, 16 marca, od 9:00 do 17:00 (sprzedaż biletów do 16.30).

Bilety można nabyć online na stronie agrotech.pl (także w dni targów) lub w kasach w dni wydarzenia. Cena biletu normalnego wynosi 15 zł, a ulgowego 10 zł.

Dla osób posiadających bilet online lub zaproszenie dostępne są liczne wejścia: brama nr 3 od ulicy Zakładowej, wejście nr 1 od ulicy Zakładowej (tylko 15 i 16 marca), terminal wschodni od ulicy Zakładowej, terminal zachodni od ulicy Markowskiego, brama nr 6 od ulicy Kongresowej oraz brama nr 4 od ulicy Batalionów Chłopskich.

Kasy biletowe znajdują się przy terminalu wschodnim od ulicy Zakładowej, terminalu zachodnim od ulicy Markowskiego, bramie nr 6 od ulicy Kongresowej oraz bramie nr 4 od ulicy Batalionów Chłopskich.

Ponieważ zainteresowanie udziałem w targach Agrotech jest ogromne, warto wcześniej kupić bilety online, co pozwoli uniknąć kolejek do kas w dni targów.