Ogromna ilość żywności marnowana w Polsce

W każdej sekundzie do śmieci trafia prawie 153 kg żywności w całym łańcuchu żywnościowym. Łącznie marnujemy w Polsce 4,8 mln ton żywności rocznie. Jednak nadal nie mamy świadomości skali tego problemu. Według badania przeprowadzonego przez YOTTA by PG na zlecenie marki Winiary, 64 proc. osób nie zdaje sobie sprawy z tego, ile żywności marnuje statystyczny Polak w ciągu roku. Oprócz aspektów społecznych, ekonomicznych i etycznych, marnotrawienie żywności negatywnie wpływa na środowisko i klimat.

Nadmierny konsumpcjonizm lub złe przyzwyczajenia często prowadzą do tego, że kupujemy znacznie więcej, niż jesteśmy w stanie spożyć przed upływem terminu ważności żywności. W analizie wykonanej przez YOTTA by PG wykazano, że najczęściej wyrzucamy produkty szybko psujące się czy tracące swoją świeżość, między innymi pieczywo, owoce oraz warzywa. Znaczną część jedzenia, którego się pozbywamy, stanowią także gotowe, niespożyte posiłki.

Jadłodzielnie: Wspólna Walka z Marnotrawstwem Żywności w Polsce

W sytuacji, kiedy mamy nadmiar produktów w lodówce, możemy podzielić się nimi z innymi! Foodsharing to inicjatywa mająca na celu ograniczenie marnowania żywności i wsparcie tych, którzy szczególnie jej potrzebują. Prawie 60 proc. badanych deklaruje potrzebę udziału w ograniczeniu marnowania jedzenia. Winiary od dłuższego czasu podejmuje działania w kierunku zmiany tej kwestii. We współpracy z Fundacją CHOPS aktywowano 12 jadłodzielni, nad którymi opiekę sprawują lokalni partnerzy. Pierwsza placówka została uruchomiona w Kaliszu, miejscu powstania marki Winiary. W jadłodzielniach znajdziemy specjalnie oznaczone lodówki i szafki rozmieszczone w strategicznych punktach miast, takich jak uczelnie, urzędy, akademiki i bazarki, ułatwiając dostęp do nich zarówno sklepom, restauracjom, jak i zwykłym mieszkańcom. To miejsca, gdzie można pozostawić nadmiar jedzenia, który inaczej uległby zmarnowaniu. Każda z nich posiada swojego dedykowanego opiekuna, który aktywnie współpracuje z lokalnymi dostawcami i władzami, zapewniając regularne uzupełnienie zapasów. Na stronie Winiary dostępna jest mapa wszystkich jadłodzielni w Polsce oraz poradniki na temat produktów, którymi można się dzielić.

