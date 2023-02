Niemiecki dyskont rozdaje darmowe produkty

Problem marnowania żywności. Niemiecki dyskont z nietypowym rozwiązaniem

Kwestia marnowania żywności stanowi istotny problem we współczesnym społeczeństwie. Wielkie firmy, korporacje i dyskonty spożywcze podejmują szereg działań i wprowadzają nowe rozwiązania żeby jak najbardziej ograniczyć to zjawisko.

Jeden z niemieckich dyskontów Edeka utworzył specjalny punkt odbioru żywności, która straciła już datę ważności bądź nie wygląda wystarczająco dobrze, by znaleźć się na półkach. Te towary są dostępne dla potencjalnych zainteresowanych - za darmo. Pojemnik z darmową żywnością, to pomalowany na złoty kolor kontener na śmieci z lodówką w środku.

"Najważniejsze jest to, aby jak najwięcej firm przestało wyrzucać śmieci. A jeśli każdy postawi taki pojemnik przed swoimi drzwiami, wtedy nie będzie już potrzeby używania kontenerów na śmieci" - podkreślił w niemieckiej rozgłośni NDR Guido Gartmann, prowadzący 14 sklepów sieci w okolicy, cytowany przez portal Polski Obserwator. Guido Gartmann zbiera również resztki owoców i warzyw, które mogłyby się przydać jako element paszy dla zwierząt.

Dumpster diving będzie legalny? Ministrowie walczą z wyrzucaniem jedzenia

"Dumpster diving" czyli zabieranie wyrzuconej żywności ze śmietników należących do supermarketów jest w Niemczech nielegalne. Minister rolnictwa Cem Özdemir (Zieloni) i minister sprawiedliwości Marco Buschmann (FDP) mają w planach to zmienić. Pracują nad rozwiązaniem, by żywność zdatna do spożycia mogła być wyciągana z pojemników na śmieci. "Dopóki wyjmowanie jadalnej żywności z koszy na śmieci nie będzie legalne, muszą istnieć inne sposoby walki z marnowaniem żywności" - poinformował Cem Özdemir, minister rolnictwa.

Każdego roku w Niemczech na śmietniku ląduje od 11-12 mln ton żywności - 55 kg na mieszkańca. Rząd federalny wyznaczył sobie cel zmniejszenia ich o połowę do 2030 roku.

