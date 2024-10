Drożyzna na składach. Tak wysokich cen węgla nikt się nie spodziewał

Cena węgla zależna od czynników światowych. Embargo na rosyjskie paliwa oraz neutralność klimatyczna UE

Prezes Polskiej Grupy Górniczej Leszek Pietraszek uczestniczył w sesji konferencji Energy Days w Katowicach, poświęconej energetyce konwencjonalnej i aktywom węglowym.

Przypomniał niedawną historię piku cen surowców energetycznych w 2022 r. wobec ich braków w kontekście wojny, gdy nadzór właścicielski naciskał na spółki zwiększanie wydobycia i zatrudnienia, udostępnianie nowych mocy – równolegle z prowadzonym importem węgla.

„Konsekwencje tego radosnego importu ponosimy teraz, bo ta dotacja (do zmniejszania wydobycia) i wysokość tej dotacji teraz (nieco ponad 6 mld zł), w przyszłym roku i pewnie w kolejnym wynika z tego, że i energetyka - i w następstwie my i jeszcze kilka podmiotów - zapchane są nawet nie często węglem, ile produktem węglopochodnym. Dlatego, że sprowadzano często coś, co nie do końca odpowiadało oczekiwanej jakości, (…) a kosztowało więcej niż węgiel, który był dostępny z polskich kopalń” – mówił.

Węgiel niskiej jakości wciąż dostępny wbrew przepisom

Normy obowiązują, podobnie jak certyfikaty jakości węgla, co nie znaczy, że węgiel złej jakości nie jest sprzedawany i spalany - ostrzega w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej.

Gazeta zauważa, że poluzowanie norm dla węgla to pokłosie kryzysu energetycznego wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę i przypomina, że brakowało wtedy opału. Rząd pozwolił ogrzewać domy odpadami pokopalnianymi czy węglem brunatnym. "GW" zaznacza, że ta możliwość skończyła się w grudniu 2023 r., ale - jak zauważa - problem pozostał.

– W ciągu ostatnich paru miesięcy niektóre rodzaje węgla zdrożały nawet o 20 proc. Jest to spowodowane brakiem dobrej jakości surowca na rynku. Jest problem z jego zakupem z naszych kopalń – deklaruje cytowana przez fakt.pl Halina Gierszewska, zajmująca się profesjonalnie składem opału.

Można zaryzykować tezę, że potencjał polskich kopalń nie jest w pełni wykorzystywany, równolegle sprzedawane są szkodliwe dla środowiska ”węglowe śmieci”.

Jakie ceny węgla na składach? Strona cieplo.gov.pl wskazuje gdzie jest najtaniej

Według porównywarki cen węgla na stronie cieplo.gov.pl, najtańsze są przykładowo:

Skład Mularczyk, aktualizacja na 07.10.2024, Bytom woj. śląskie, cena za tonę od 340 zł

PHU MiMax Magda Kabza, aktualizacja na 08.10.2024, Rogów woj. łódzkie, cena za tonę od 450 zł