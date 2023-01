Dyrektywa Omnibus. Co grozi sklepom za nie pokazywanie pierwotnej ceny?

Dyrektywa omnibus - koniec z fałszywymi promocjami

Zmiany m.in. w ustawie o prawach konsumenta, ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług, Kodeksie cywilnym wynikają z implementacji trzech unijnych dyrektyw: Omnibus, Towarowej oraz Cyfrowej. Urząd zaznaczył, że z inicjatywy prezesa UOKiK wprowadzono też dodatkowo regulacje, które mają ukrócić nieuczciwe praktyki na pokazach handlowych.

"Dzięki nowym regulacjom łatwiej będzie walczyć z takimi niekorzystnymi dla konsumentów zjawiskami jak fikcyjne promocje, podwójna jakość produktów w różnych krajach, wykupywanie biletów na koncerty przez boty czy fałszywe opinie w internacie" - wyjaśnił UOKiK w komunikacie, wskazując, że nowe przepisy będą dotyczyć umów zawartych od 1 stycznia 2023 r.

Co natomiast grozi sklepom za nie pokazywanie pierwotnej ceny? "za naruszenie przepisów Inspekcja Handlowa, może nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 20 tys. zł, a w przypadku gdyby nastąpiło to trzykrotnie w ciągu roku od pierwszego naruszenia, kara może wynieść nawet 40 tys. zł. Z kolei Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku stwierdzenia praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, może nałożyć karę w wysokości do 10 % obrotu na przedsiębiorcę i do 2 mln zł na osobę zarządzającą" - przekazało redakcji Super Biznes biuro prasowe UOKiK.

