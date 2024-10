Działkowicze załamani. Są masowe kontrole. Można nawet stracić działkę

Pensje w górę. Coraz bliżej do 10 tys. zł

Olx, Allegro i Vinted muszą wysyłać dane do skarbówki. UE wdraża przepisy

Kontrole wywozu ścieków na ROD mogą się różnić w zależności od gminy

- Najczęściej ogrody działkowe jest to jedna duża działka w ramach prawa geodezyjnego i posiada umowny podział na działki użytkowane przez poszczególnych działkowców. Dlatego też kwestie operacyjne, jak przeprowadzone są kontrole są najczęściej ustalane pomiędzy zarządem rodzinnego ogrodu działkowego a urzędem gminy. Może to odbywać się dwojako: mogą być to kontrole przeprowadzone bezpośrednio na wyznaczonych umownie działkach użytkowanych przez pojedynczych działkowców, lub mogą być przeprowadzone grupowo, przy wsparciu takich organów jak zarząd ROD. Kontrolowane są dokumenty, czyli umowy i dowody wywożenia ścieków – podkreśla cytowany przez portalsamorzadowy.pl Wojciech Witowski, szef Instytutu Edukacji Środowiskowej.

Łatwiej stracić działkę ROD niż nieruchomość z prawem własności

Użytkowanie działki ROD to nie jest ani prawo własności, ani ograniczone prawo rzeczowe. Tytuł do władania ogródkiem działkowym jest słabszy – dzierżawa, tzn. umowa określona w Kodeksie cywilnym.

Zgodnie z § 43 Regulaminu ROD, dostępnego na stronie Polskiego Związku Działkowców:

„Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec”.

Zaniedbanie obowiązków w zakresie wywożenia ścieków może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej. Z tego powodu należy we własnym zakresie uzyskać informacje w kwestii lokalnych wymagań sanitarnych, wymaganej konstrukcji umowy na wywóz ścieków oraz realiów kontroli.

Działkowcy muszą też pamiętać o terminowych opłatach, m.in. za prąd. Opóźnienie z uiszczaniem opłaty z tytułu zużytej energii może stanowić podstawę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD.