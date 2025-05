Wprowadzenie do naszej oferty produktów renomowanej polskiej marki to kolejny krok w stronę łączenia dostępności z najwyższą jakością. Zależy nam, aby nasze klientki mogły sięgać po luksusowe, polskie produkty w przystępnej cenie – bez kompromisów w kwestii stylu i wykonania. Galanteria skórzana Cholewiński to połączenie klasyki, elegancji i trwałości, które doskonale wpisują się w potrzeby współczesnych kobiet. Cieszymy się, że możemy zaprezentować tę markę szerokiemu gronu odbiorców i wierzymy, że będzie to wyjątkowy prezent na Dzień Mamy – i nie tylko – mówi Bartosz Goździk, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.