Dzień Nauczyciela. Ile zarabia nauczyciel w Polsce i na świecie?

Światowy Dzień Nauczyciela

W sobotę 5 października 2024 roku przypada Światowy Dzień Nauczyciela, a 14 października w Polsce świętujemy Dzień Edukacji Narodowej. W związku z tym przyglądamy się zarobkom nauczycieli na świecie. Okazuje się, że najlepiej na świecie wynagradzani są pedagodzy w Kanadzie. Tam nauczyciel średnio zarabia rocznie 70,331 dol., co daje 263 zł rocznie, czyli miesięcznie około 22 tys. zł. Nieco gorzej wiedzie się nauczycielom w Australii, którzy to w skali roku zarabiają rocznie 54 022 dol., co daje 205 tys. zł, czyli około 17 tys. zł.

A jak wyglądają zarobki nauczycieli w Polsce? Warto przypomnieć, że nauczyciele otrzymali dość wysokie podwyżki rzędu 30 proc. W roku szkolnym 2024/2025 wynagrodzenia belfrów w Polsce zaczynają się od 4788 zł brutto. To minimalna stawka, jaką nauczyciel pełnoetatowy dostaje na starcie swojej kariery zawodowej. Takie wynagrodzenie ustawodawca przewidział dla nauczyciela stażysty z tytułem magistra, ale bez wykształcenia pedagogicznego, a także dla nauczyciela stażysty z tytułem licencjata. Wynagrodzenie rzędu 4908 zł brutto może dyrektor szkoły zaproponować startującemu w zawodzie magistrowi z przygotowaniem pedagogicznym.

Ile zarabia nauczyciel w Polsce?

Oczywiście im dalej i wyżej, tym stawka wyższa. Podstawowa pensja nauczyciela mianowanego to 7453,47 zł brutto, zaś nauczyciela dyplomowanego 9523,88 zł brutto. Warto podkreślić, że na pensję nauczyciela składa się wiele czynników. Najważniejsze to wykształcenie, stopień zawodowy, staż pracy, nadgodziny, wychowawstwo. Wszystko odpowiednio podwyższa wynagrodzenie.

Szacuje się, że średnie zarobki nauczyciela 2024 dla osób bez stopnia awansu zawodowego wynoszą ze wszystkimi dodatkami około 6211,22 zł brutto. Czy to dużo? Czy to mało? Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia krajowa miesięczna pensja przekracza 8 tys. zł brutto. A dla porównania, kierownik dyskontu lub magazynu, zarabia około 7 tys. zł brutto miesięcznie. Zaś pensja minimalna lekarza zatrudnionego w publicznej placówce to ok. 10 tys. zł.

