Jak będzie wyglądać zaprzysiężenie Łukasza Gibały?

Wszystko odbędzie się we dziś wieczorem, 20 października, dokładnie o 18:30, w historycznej sali obrad krakowskiego magistratu przy placu Wszystkich Świętych. To nie tylko formalność, ale ważny symbol, który kończy okres tymczasowego zarządzania miastem po głośnym referendum, w którym mieszkańcy odwołali poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

Ceremonia ma swój ustalony porządek. Najpierw nowo wybrany prezydent Łukasz Gibała odbierze z rąk przewodniczącego miejskiej komisji wyborczej oficjalny dokument, który potwierdza jego zwycięstwo w wyborach. Następnie przyjdzie czas na kluczowy moment, czyli złożenie ślubowania.

Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta - brzmi treść ślubowania, które złoży Łukasz Gibała.

Na koniec uroczystości nastąpi symboliczne przekazanie władzy. Pełniący tymczasowo obowiązki prezydenta Stanisław Kracik przekaże Łukaszowi Gibale insygnia, czyli ciężki, ozdobny łańcuch i klucz do bram miasta. Od tej chwili to Łukasz Gibała stanie się pełnoprawnym gospodarzem Krakowa.

Droga do prezydentury

Droga Łukasza Gibały do fotela prezydenta Krakowa była nietypowa. Mieszkańcy poszli do urn nie w ramach regularnego kalendarza wyborczego, a w wyniku referendum zorganizowanego w maju. To właśnie wtedy krakowianie zdecydowali o odwołaniu z funkcji poprzedniego prezydenta, Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, co otworzyło drogę do przedterminowych wyborów.

Walka o prezydenturę rozstrzygnęła się w drugiej turze, 11 października. Łukasz Gibała zmierzył się w niej z senator Moniką Piątkowską, która miała poparcie Koalicji Obywatelskiej i PSL. Wynik był jednoznaczny. W drugiej turze wyborów na Łukasza Gibałę zagłosowało 62,12 proc. wyborców, co przełożyło się na ponad 162 tysiące głosów. Jego kontrkandydatka zdobyła 37,88 proc. poparcia, uzyskując nieco ponad 98 tysięcy głosów.

Warto dodać, że frekwencja w decydującym starciu wyniosła 44,27 proc.

Kim jest nowy prezydent Krakowa?

Łukasz Gibała to postać dobrze znana na lokalnej scenie politycznej, ale jego droga do fotela prezydenta była długa i nieoczywista. To przedsiębiorca, były poseł i pracownik naukowy, ale przede wszystkim założyciel i lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, które od lat punktowało działania poprzednich władz miasta.

Jego kariera polityczna zaczynała się w Sejmie, a nie w radzie miasta. Był posłem Platformy Obywatelskiej, którą opuścił w 2012 roku, a następnie związał się z Ruchem Palikota, z którego odszedł dwa lata później. Po tych doświadczeniach w ogólnopolskiej polityce skupił się na Krakowie.

To właśnie działalność w stowarzyszeniu Kraków dla Mieszkańców zbudowała jego pozycję. Przez lata był jednym z najaktywniejszych i najbardziej krytycznych radnych miejskich. Jako założyciel popularnego stowarzyszenia i aktywny radny, Łukasz Gibała od dawna był postrzegany jako jeden z głównych kandydatów na prezydenta Krakowa. Posiada również tytuł doktora nauk humanistycznych, który uzyskał na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przez pewien czas pracował naukowo. Teraz, po wygranych wyborach, staje przed największym wyzwaniem w swojej dotychczasowej karierze – zarządzaniem jednym z największych i najważniejszych miast w Polsce.

Apartament za 3,8 mln zł i miliony w papierach wartościowych

W kontekście dzisiejszego zaprzysiężenia, warto przyjrzeć się majątkowi nowego włodarza Krakowa.

Głównym filarem majątku nowego prezydenta jest imponująca nieruchomość. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym Łukasza Gibały, największym składnikiem jego fortuny jest apartament w Krakowie o powierzchni prawie 225 m kw., wyceniony na około 3,8 mln zł. Co ciekawe, jak wcześniej informowały media, lokal ten formalnie składa się z trzech oddzielnych mieszkań, które połączono w jedną, dużą przestrzeń. Każde z nich posiada własną księgę wieczystą.

To nie koniec. Business Insider informuje, że Łukasz Gibała stawia też na giełdę i aktywa finansowe. W oświadczeniu wykazał papiery wartościowe, których łączna wartość przekracza 1,4 mln zł. Oprócz tego prezydent Krakowa jest posiadaczem 900 akcji amerykańskiej spółki Upstart, działającej w sektorze technologii finansowych. W gotówce polityk zadeklarował oszczędności w wysokości około 150 tys. zł oraz środki w walutach obcych – po 4 tys. euro i dolarów.

Udziały w domu i działkach

Portfel inwestycyjny Łukasza Gibały nie kończy się na luksusowym apartamencie i akcjach. Z oświadczenia majątkowego dowiadujemy się, że polityk myśli o dywersyfikacji swoich aktywów, inwestując również w inne nieruchomości.

Portfel nieruchomościowy nowego prezydenta Krakowa uzupełnia także udział wynoszący jedną szóstą w domu o powierzchni 140 m kw. oraz trzy miejsca parkingowe. Oprócz tego, w jego posiadaniu znajdują się udziały w działkach, których łączna powierzchnia to około 1,6 hektara. To pokazuje, że Łukasz Gibała lokuje kapitał nie tylko w aktywa finansowe, ale również w ziemię i udziały w budynkach, co jest klasyczną metodą zabezpieczania majątku.

Jaki kredyt spłaca Łukasz Gibała?

Obraz finansów nowego prezydenta Krakowa nie byłby pełny bez uwzględnienia jego zobowiązań. Okazuje się, że na imponującym majątku ciąży spore zadłużenie. Analiza dokumentów pokazuje, że nie wszystko, co posiada polityk, jest wolne od obciążeń.

Z oświadczenia majątkowego Łukasza Gibały wynika, że spłaca on kredyt hipoteczny w wysokości około 1,58 mln zł. To znaczące zobowiązanie, które pomniejsza jego majątek netto. Biorąc pod uwagę, że szacunkowa wartość wszystkich zadeklarowanych aktywów (nieruchomości, udziały, papiery wartościowe) wynosi około 5,8 mln zł, po odjęciu kredytu realny majątek prezydenta Krakowa to około 4,2 mln zł. Są to oczywiście wyliczenia orientacyjne, oparte na wartościach podanych w oświadczeniu.

Łukasz Gibała wchodzi na urząd prezydenta Krakowa jako osoba zamożna, której majątek opiera się na drogiej nieruchomości i znaczących inwestycjach giełdowych. Jednocześnie jego finanse obciążone są kredytem przekraczającym półtora miliona złotych, co pokazuje, że podobnie jak wielu Polaków, korzysta on z finansowania bankowego przy realizacji swoich inwestycji mieszkaniowych.

Źródła: PAP, Business Insider

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