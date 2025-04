Arak prognozuje, że w maju może nastąpić obniżka o pół punktu procentowego!

Piotr Arak, główny ekonomista Velo Banku uważa, że stopy procentowe w Polsce są zbyt wysokie i powinny zostać obniżone. Wskazuje, że Polska odstaje od innych krajów Europy Środkowej pod względem wysokości stóp procentowych, co jest niekorzystne dla gospodarki. Jak prognozuje, najbliższa obniżka może nastąpić niebawem, bo jeszcze w maju.

- Prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział, że wolałby, żeby to był jeden konkretny ruch [decyzja o obniżce stóp - dop. red.] dostosowujący nas do Europy Środkowej, gdzie rzeczywiście już trochę zaczęliśmy odstawać, jeżeli chodzi o wysokość stóp procentowych. Więc niewykluczone, że to będzie 50 punktów bazowych, czyli pół punktu procentowego i mogłoby to się wydarzyć już w maju, bo jest ciąg wydarzeń i odczytów danych, które są korzystne z perspektywy Rady Polityki Pieniężnej - mówi Arak.

Dlaczego RPP zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych

Ekonomista uważa, że obniżka stóp procentowych jest uzasadniona z kilku powodów. Po pierwsze, wzrost wynagrodzeń w Polsce spowalnia, co jest dobrą informacją dla presji płacowej i dla obniżki stóp procentowych. Po drugie, inflacja w Polsce prawdopodobnie już schodzi do poziomu znacznie niższego niż 4,9 proc., co również sprzyja obniżce stóp procentowych. Po trzecie, decyzja o dalszym mrożeniu cen prądu dla części gospodarstw domowych, jeśli zostanie podjęta przez Radę Ministrów, będzie dodatkowym argumentem za obniżką stóp procentowych.

- Jeżeli odczyt inflacji zaskoczy negatywnie, może być tak, że zdecyduje się na mniejszy, albo będzie dalej czekać, do czerwca - zastrzega Arak.

Arak podkreśla, że obniżka stóp procentowych będzie korzystna zarówno dla banków, jak i dla konsumentów. Banki odczują obniżkę stóp procentowych poprzez zmniejszenie kosztów finansowania, a konsumenci, którzy mają kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, odczują obniżkę rat.