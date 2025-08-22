Ministerstwo Finansów widzi dysproporcję między liczbą inwestujących w kryptowaluty a liczbą rozliczających się z podatku.

Resort planuje zmiany zmiany w prawie mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Trwają prace nad ustawą regulującą przepływ kryptowalut

Kryptowaluty w Polsce, miliony inwestuje, niewielu płaci podatki

„Gazeta Wyborcza” zwraca uwagę na dynamiczny wzrost zainteresowania inwestowaniem w kryptowaluty. Badania przeprowadzone przez amerykańską giełdę Kraken wskazują, że niemal połowa polskich inwestorów kryptowalutowych weszła na rynek w ciągu ostatniego roku.

Mimo rosnącej popularności kryptowalut, baza podatkowa pozostaje zaskakująco niska. Według danych Ministerstwa Finansów na które powołuje się "GW", w tym roku z inwestycji w kryptowaluty rozliczyło się zaledwie 18 487 osób. Choć jest to największy wynik w historii tej kategorii aktywów, to wciąż stanowi niewielki ułamek potencjalnej liczby inwestorów.

Wiceminister finansów Jurand Drop szacuje, że w Polsce aż 18% osób ma doświadczenie z lokowaniem środków w kryptoaktywa. Z kolei dr Krzysztof Piech, ekspert od rynku kryptowalut, cytowany przez "GW", mówi nawet o 2-4 milionach potencjalnych inwestorów.

Rząd chce uszczelnić rynek kryptowalut. Trzeba będzie odprowadzać podatki

Ministerstwo Finansów dostrzega problem i pracuje nad rozwiązaniami, które mają zwiększyć wpływy z podatków od kryptowalut. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, trwają prace nad dwiema ustawami, które mają uregulować rynek kryptowalut w Polsce.

Od nowego roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zyska nowe narzędzie w walce o uszczelnienie systemu podatkowego. Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która ma objąć nadzorem podatkowym branżę kryptoaktywów.

Dzięki tej ustawie KAS będzie mogła uzyskiwać informacje o transakcjach kryptowalutowych polskich inwestorów, które są realizowane za granicą. To pozwoli na skuteczniejsze ściganie osób, które unikają płacenia podatków w Polsce.

Równolegle trwają prace nad ustawą o regulacji walut wirtualnych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Projekt ten ma na celu wprowadzenie jasnych zasad funkcjonowania rynku kryptowalut w Polsce i zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów.

Ustawa przewiduje również wprowadzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane z emisją tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów. To ma odstraszyć potencjalnych oszustów i zwiększyć zaufanie do rynku kryptowalut.

