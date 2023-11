Ekstra tani rogal świętomarciński i promocje na gęsinę. Aldi z nową ofertą

Niepewna sytuacja na rynku budownictwa. Jak budować, by to się opłacało?

Rogal świętomarciński - poznański przysmak na Dzień św. Marcina

To niezwykle sycący smakołyk z ciasta półfrancuskiego ze słodkim nadzieniem z białym makiem. Tradycja jego wypieku sięga XIX wieku, kiedy proboszcz poznańskiej parafii pod wezwaniem św. Marcina, ks. Jan Lewicki, zaapelował do wiernych, aby w Dzień Św. Marcina wzięli przykład ze swego patrona i zrobili coś dla biednych. Wówczas jeden z poznańskich cukierników, Józef Melzer, przygotował trzy blachy rogali, którymi podzielił się z potrzebującymi. Za jego przykładem poszli kolejni cukiernicy, dzięki czemu wypiek rogali stał się tradycją, która przetrwała aż do dzisiaj – 11 listopada poznaniacy zjadają wspólnie nawet kilkaset ton tego przysmaku!

Ile kosztują rogale świętomarcińskie w Aldi?

Rogale świętomarcińskie znajdują się na prestiżowej liście regionalnych specjałów, które są wypiekane tylko w Poznaniu i w wyznaczonych powiatach Wielkopolski. To właśnie takie rogale można już od 6 listopada kupić w 16 sklepach ALDI - zlokalizowanych w Poznaniu i okolicach, jak np. w Gnieźnie, Koziegłowach czy Swarzędzu. Rogal z białym makiem o wadze 200 gram można kupić w Aldi za 4,99 zł, natomiast rogal świętomarciński (również 200 gram) dostępny jest w cenie 5,89 zł.

Aldi - promocje na gęsinę

Drugim produktem, który szczególnie łączy się z Dniem Świętem Marcina jest gęsina Zgodnie z legendą św. Marcin skrył się w zagrodzie gęsi, gdy chciał uniknąć mianowania na biskupa. Ptaki jednak wydały go swym głośnym gęganiem, przez co święty został skojarzony z gęsiną, a w dniu jego imienin to wyjątkowe smaczne i zdrowe mięso zaczęło z czasem gościć na polskich stołach – zgodnie z powiedzeniem „Na świętego Marcina najlepsza gęsina”

Świeża gęś nie jest dostępna przez cały rok, najpopularniejszym okresem jest właśnie jesień, kiedy to świeże mięso jest najbardziej soczyste i najsmaczniejsze. To właśnie taką świeżą gęsinę można już od6.11 dostać w sklepach Aldi. Mięso jest w pełni polskim produktem – to młoda polska gęś owsiana rasy Biała Kołudzka. W Aldi możemy ją kupić w formie piersi, nogi lub tuszki – w cenie 24,90 zł za kilogram.

