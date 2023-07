Aldi podnosi wynagrodzenia wszystkim pracownikom. Zarobią więcej niż w Biedronce

Pieniądze to nie wszystko

Zarobki w Aldi od 1 lipca 2023

Niedawno informowaliśmy o podwyżkach pensji pracowników Biedronki od lipca 2023. Teraz na podniesienie wynagrodzeń wszystkich zatrudnionych zdecydowała się popularna niemiecka sieć Aldi. Jak podaje portal dlahandlu.pl zarobki od 1 lipca 2023 wyglądają następująco:

* początkujący sprzedawca zarobi od 3860 zł do 4410 zł brutto,

* sprzedawca z trzyletnim doświadczeniem dostanie 4260-4810 zł brutto,

* kierownik sklepu otrzyma - w zależności od doświadczenia - od 6110 do 7910 zł brutto.

Aldi – atrakcyjne zarobki i dodatkowe profity

Każdy nowy pracownik w Aldi zatrudniany jest z pominięciem trzymiesięcznego okresu próbnego. Umowa na czas nieokreślony podpisywana jest z pracownikami po roku pracy. Sieć oferuje dostęp do prywatnej opieki medycznej dla pracowników oraz ich rodzin, jak również ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach czy możliwość korzystania z pakietów sportowych i rozrywkowych. Każda osoba w organizacji ma dostęp do szkoleń adekwatnych do zajmowanego stanowiska oraz obszaru, w jakim pracuje.

Ile osób pracuje w Aldi?

Aldi zatrudnia obecnie ponad 4500 osób w Polsce. Od 31 grudnia 2021 do 31 grudnia 2022 zatrudnienie pracowników sieci wzrosło o ponad tysiąc osób. W tym roku, w związku z otwarciami nowych sklepów, zespół powiększy się o prawie 700 pracowników. W całej sieci Aldi w Polsce jest ponad 450 stanowisk kierowniczych, z czego 63 proc. zajmują kobiety.

