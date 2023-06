Podwyżki w Biedronce od lipca 2023. Ile zarobią pracownicy?

Zarobki w Biedronce od lipca 2023

Według podanych danych, sprzedawca-kasjer rozpoczynający pracę w sieci Biedronka od lipca 2023 roku zarobić będzie co najmniej 4050 złotych do 4400 złotych brutto. Pracownicy z stażem powyżej 3 lat mogą spodziewać się wynagrodzenia od 4200 złotych do 4650 złotych brutto.

Również pracownicy centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka otrzymają podwyżki. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na wynagrodzenie w wysokości 4400-4700 złotych brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 5050-5350 złotych brutto. Po trzech latach stawki te wzrosną odpowiednio do poziomu 4850-5150 złotych brutto i 5350-5650 złotych brutto. W sieci Biedronka podwyżki pensji zazwyczaj są przyznawane na początku roku. Dodatkowo, wynagrodzenia w sieci zostały już podniesione w styczniu 2023 roku.

W kwietniu 2023 r. blisko 55 tys. zatrudnionych w sieci otrzymało Nagrodę Specjalną E.A. Soares dos Santos w wysokości 3750 zł brutto. To najwyższa do tej pory nagroda w historii sieci Biedronka. Zostały nią objęte osoby zatrudnione w sklepach, centrach dystrybucyjnych i biurach, pracujący na stanowiskach niemenedżerskich - dodano w komunikacie.

