Biedronka - ogromna premia dla każdego pracownika

Specjalną nagrodę za wyniki finansowe otrzyma prawie 60 tys. pracowników Biedronki, zatrudnionych zarówno w sklepach, jak i w centrach dystrybucyjnych i biurach, a także pracujący na stanowiskach niemenedżerskich. Tegoroczna nagroda specjalna jest wyższa aż o 950 zł brutto od zeszłorocznej i to najwyższa wartość w całej Grupie Jeronimo Martins w zakresie nagrody specjalnej przyznawanej pracownikom. W ubiegłym roku wynosiła ona 2800 zł brutto, natomiast w 2021 r. – 2500 zł brutto.

Do otrzymania nagrody uprawnieni są pracownicy, którzy rozpoczęli świadczenie pracy na rzecz sieci Biedronka na podstawie umowy o pracę nie później niż 01.04.2022 r. i byli zatrudnieni w dniu 01.04.2023 r. Dodatkowo wszystkie ich nieobecności w roku 2022 nie mogą przekroczyć 180 dni. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymają kwotę proporcjonalną do wymiaru etatu.

Biedronka - podwyżki dla pracowników od stycznia 2023

Od 1 stycznia 2023 ponad 60 tys. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych największej sieci handlowej w Polsce otrzymało podwyżki, na które w skali roku Biedronka przeznaczyła ponad pół miliarda złotych. Wzrost wynagrodzeń na podstawowych stanowiskach wyniósł od ok. 500 zł do 700 zł brutto. Jednocześnie wyższe wynagrodzenie wraz ze styczniową pensją otrzymało również ponad 3000 pracowników biur w centrali i regionach, na co dzień pracujących w centrali, biurach regionów oraz centrum usług wspólnych. Dodatkowo Biedronka oferuje swoim pracownikom ponad 20 programów socjalnych i benefitów.

